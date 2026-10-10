A ocho días del ataque en la secundaria de Torreón, Coahuila, las autoridades informaron que el director fue dado de alta, mientras que otras dos víctimas siguen internadas.

Gerardo Villarreal Pulido, de 49 años, dejó el hospital este viernes 9 de octubre, luego de ser agredido con machetes por los gemelos Carlos y David.

En tanto, los otros heridos, el profesor Ricardo Quintanar y el alumno Alexis, quien resultó con la mano herida tras el ataque, presentan una evolución favorable según lo informado.

Ataque en secundaria de Torreón (Cuartoscuro / Alejandro Rodríguez)

Los Cuates: Dos de sus víctimas siguen internadas

Según autoridades educativas, las dos personas heridas durante el ataque en la secundaria de Torreón fueron extubadas y han mostrado una buena respuesta al tratamiento médico.

La coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna de Coahuila, Flor Rentería, precisó que el alumno Alexis y el profesor Ricardo Quintanar todavía permanecen en recuperación.

Sobre el estado del menor, la funcionaria precisó que fue sometido a una cirugía para reconstruir su mano izquierda y que no perdió la extremidad, como se había informado inicialmente.

Así fueron los minutos previos al ataque en secundaria de Torreón; surge sexta víctima (Especial)

Hermanos atacaron a directivos en secundaria de Torreón

Los hechos sucedieron la mañana del 1 de octubre, cuando dos jóvenes de 18 años, conocidos como Los Cuates, entraron con machetes y cohetones en las instalaciones de la secundaria de Torreón.

El ataque provocó la muerte de la subdirectora del plantel, Nedi Edith Nevárez González, y dejó a otras cuatro personas lesionadas, entre ellas el director, el profesor Ricardo Quintanar y el alumno Alexis.