Tabasco volvió a poner el nombre de México en alto con la inauguración de la 14ª edición del Festival del Chocolate “Riqueza, magia y transformación”, que se llevará a cabo en el Parque Tabasco.

El gobernador Javier May Rodríguez aseguró que el estado es el principal destino turístico del cacao y del chocolate en el mundo, y que este encuentro presenta el corazón cultural, económico y social de la región.

Festival del Chocolate impulsa la identidad, turismo y economía

Del 13 al 17 de noviembre, Tabasco recibirá 250 mil visitantes, más de 420 expositores y el evento generará una derrama económica de 213 millones de pesos, cifras que posicionan al estado como motor de desarrollo para las familias productoras.

Tabasco se consolida como destino mundial del cacao (Cortesía )

Durante la inauguración, May Rodríguez destacó que el cacao no es solo un ingrediente tradicional, sino que es un símbolo que une al pueblo tabasqueño. Asimismo, en el festival participan productores, artesanos, cocineras tradicionales, emprendedores y representantes de países invitados como España, Belice y El Salvador, además, Tlaxcala es el estado invitado.

“En este espacio se encuentra la herencia de nuestro pasado, pero también la esencia de nuestro pueblo, representada en un símbolo que da identidad a Tabasco: el cacao” Javier May, gobernador de Tabasco

Tabasco impulsa innovación, soberanía y comunidad

Uno de los mensajes centrales de May Rodríguez fue la transformación del sector cacaotero a través de programas estatales como Sembrando Vida Tabasco, que impulsa prácticas agroforestales, producción orgánica, capacitación e innovación.

Asimismo, el gobernador subrayó que el cacao representa bienestar, justicia social y soberanía alimentaria, además, reiteró su compromiso para seguir fortaleciendo la cadena productiva.

Durante la ceremonia también presentó el Premio Internacional de Alta Pastelería “Paco Torreblanca”, una iniciativa que coloca a Tabasco en el radar global de la gastronomía dulce. Por su parte, el chef Torreblanca elogió la calidad de las plantaciones locales y el potencial del cacao tabasqueño frente a potencias productoras de África.

¿Qué actividades hay en el Festival del Chocolate 2025?

El Festival del Chocolate 2025 en Tabasco contará con diversas actividades, como:

Catas

Exposiciones temáticas

Talleres

Masterclasses

Concursos

Recorridos

Además, este año se suma la apertura del Museo Regional “La Cacaotera” en Villahermosa, un espacio que refuerza la importancia histórica y cultural del cacao en la región.

Finalmente, representantes de Guatemala, la Organización del Mundo Maya, autoridades estatales y municipales acompañaron al gobernador en el arranque del festival, el cual es considerado como una de las tradiciones más grandes y esperadas del estado.