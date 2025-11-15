Javier May, gobernador de Tabasco, encabezó las Jornadas de Atención en el ejido Arcadio Zentella, donde destacó que en Teapa se han invertido más de mil 28 millones de pesos para impulsar el bienestar y la transformación del municipio.

Como parte del trabajo conjunto entre el Gobierno del Pueblo y el Gobierno de México, el mandatario anunció que en 2026 iniciará la construcción del Hospital General de Teapa, equipado con tecnología de última generación para evitar traslados a Villahermosa y garantizar atención médica digna.

Javier May destaca resultados de programas y obras en Teapa

Durante las audiencias públicas realizadas en el Centro Integrador Arcadio Zentella, y acompañado por el alcalde Miguel Ángel Contreras Verdugo, el gobernador subrayó que 32 mil 312 habitantes han mejorado sus condiciones de vida gracias a los programas sociales.

Vamos a tener un hospital de última generación, con equipo, ya no tendrán que ir hasta Villahermosa para que sean atendidas. Lograremos tener una atención de calidad que por años habían esperado y anhelado. Javier May

Detalló que el Gobierno del Pueblo ha invertido 1,779 millones 476 mil pesos en obra pública, mientras que, sumando esfuerzos con la federación, el total asciende a más de 1,028 millones 514 mil pesos destinados al bienestar de las familias.

Javier May anunció que en 2026 comenzará la construcción del Hospital General de Teapa. (Cortesía )

Entre los proyectos destacados mencionó:

Primer Centro de Reproducción de Mojarra Tilapia y Nativas, tras rescatar la piscifactoría abandonada.

Rehabilitación de cinco escuelas, con inversión de 13.9 mdp.

11 obras de pavimentación, drenaje y banquetas con 131 mdp.

100 viviendas nuevas, con 34.5 mdp.

Equipamiento y capacitación policial, con más de 3.8 mdp.

Tandas para la Mujer, que beneficia a 400 emprendedoras.

Programa de desayunos escolares, con 17.5 mdp.

Servicios de salud con 600 consultas, 147 atenciones odontológicas, 265 mastografías, 22 aparatos auditivos y detección de 47 casos de dengue.

Finalmente, señaló que durante las Jornadas de Atención se han realizado trámites gratuitos como 55 registros de nacimiento, 32 actas de matrimonio y la condonación de 422 actas.