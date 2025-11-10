Durante una conferencia matutina, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, presentó el Paquete Económico 2026 que contará con un presupuesto de 66 mil 884 millones de pesos para el 2026.

El gobernador destacó que esta cifra es gracias a la contribución de las y los ciudadanos, pues la hacienda pública hizo una recaudación histórica.

Javier May destaca que no hay robo en su administración

Durante su mensaje, May Rodríguez destacó que las y los ciudadanos saben que sus contribuciones son para el bienestar, al mismo tiempo que, aseguró que durante su gobierno no hay robos de presupuesto, ni derroches, ni lujos.

Por otra parte, aseguró que durante el segundo año de su gestión se seguirán liberando recursos para combatir la corrupción. Asimismo, destacó que para el 2026, habrá incentivos para la recaudación y premios para los y las contribuyentes. Además, adelantó que habrá un proceso de reemplacamiento, con facilidades.

Tabasco contará con un presupuesto 2026 de más de 66 mil millones de pesos, gracias a las contribuciones (Cortesía)

El gobernador de Tabasco aprovechó la conferencia para agradecer a las y los ciudadanos que lo acompañaron durante el Primer Informe de Gobierno, destacando que esta semana será muy ocupada en temas sociales, pues tendrá varios eventos:

Jueves 13 de noviembre audiencia en Cumuapa primera sección e inauguración de la décimo cuarta edición del Festival del Chocolate en el Parque Tabasco

Viernes 14 de noviembre Jornada de Atención al Pueblo en Territorio en el Centro Integrador del ejido Arcadio Zentella, en Teapa

Sábado 15 de noviembre audiencia en el Centro Integrador Aquiles Serdán, de Paraíso.

Tabasco avanza con tecnología

Durante el mismo evento, el gobernador detalló que con la plataforma digital “Llave Tabasco”, presentada por la Secretaría de Administración y Finanzas, la población podrá hacer los trámites en línea de manera segura y eficaz.