Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco, confirmó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará la entidad el próximo viernes 25 de septiembre, como parte de una agenda que contempla revisar los avances de distintos programas y proyectos.

Entre ellos se encuentra Viviendas para el Bienestar, programa que actualmente contempla la construcción de 40 mil casas en Tabasco, con una inversión de 21 mil 768 millones de pesos.

La visita también incluirá la Mesa de Seguridad Nacional, la Conferencia del Pueblo y el encuentro ciudadano “Honestidad y Resultados”, actividades que forman parte de la gira nacional de Claudia Sheinbaum con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

Javier May confirma visita de Claudia Sheinbaum a Tabasco este viernes 25 de septiembre de 2026. (Cortesía)

Javier May destaca avances de Tabasco y coordinación con Claudia Sheinbaum

Javier May señaló que Tabasco registra avances en distintos programas sociales a partir de la comunicación y coordinación que, de acuerdo con el mandatario estatal, se mantiene con el Gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina de este lunes, el gobernador tabasqueño destacó particularmente el programa Viviendas para el Bienestar, al que calificó como uno de los mayores esfuerzos para garantizar que las familias trabajadoras tengan acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible.

May señaló que el programa habitacional no solo representa la posibilidad de que las familias construyan patrimonio, sino que también contribuye a generar empleos, ingresos y nuevas oportunidades para las y los tabasqueños.

Ante la demanda de mano de obra para los proyectos de construcción, el gobernador hizo un llamado a las personas interesadas en incorporarse a este sector para acercarse al Infonavit y al Servicio Estatal de Empleo, donde podrán conocer las opciones disponibles.

Claudia Sheinbaum visitará Tabasco con agenda de seguridad y vivienda

La visita de Claudia Sheinbaum a Tabasco contempla actividades relacionadas con seguridad, programas sociales y atención ciudadana, además de la presentación de avances de proyectos que se desarrollan en coordinación con el Gobierno de México.

Entre los temas centrales se encuentra el programa Viviendas para el Bienestar, que en Tabasco contempla 40 mil casas y una inversión de 21 mil 768 millones de pesos.

Con esta visita, Claudia Sheinbaum retomará actividades en Tabasco como parte de su gira nacional por su Segundo Informe de Gobierno, mientras que Javier May destacó la coordinación entre el gobierno estatal y la administración federal.