La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la develación del billete conmemorativo de la Lotería Nacional por el Día de la Armada de México, durante la ceremonia del 201 aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar. La emisión se realizó en colaboración con la Secretaría de Marina y reconoce la labor de las mujeres y los hombres que resguardan los mares y costas del país.

En el acto participaron el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, quienes acompañaron a la mandataria en la presentación del billete correspondiente al Sorteo Superior No. 2905, cuya celebración está programada para el viernes 27 de noviembre.

Lotería Nacional presenta 20 diseños por el Día de la Armada de México

La emisión está integrada por 20 diseños conmemorativos dedicados al Día de la Armada de México, establecido el 23 de noviembre. Los cachitos forman parte del homenaje Mujeres de Mar: Detrás de una gran mujer, hay otra, que reconoce a quienes sirven al país desde el mar, el aire y la tierra.

Uno de los diseños lleva por título “Una mujer me dijo: Sí puedes” y forma parte del proyecto impulsado por la iniciativa Di Lo Bueno de México. La propuesta es resultado de una colaboración entre la Secretaría de Marina-Armada de México y la Fundación SIMSA.

La presentación se realizó ante integrantes del gabinete federal, entre ellos la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo. También asistió la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

Durante la ceremonia, las Niñas y Niños Gritones de Lotería Nacional participaron con su tradicional porra para conmemorar los 201 años de la Consolidación de la Independencia en la Mar y el Día de la Armada de México.

Sorteo Superior 2905 repartirá 51 millones de pesos en premios

El Sorteo Superior No. 2905 tendrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios. Se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre a las 20:00 horas.

Para esta edición se emitieron 2 millones 400 mil cachitos, que están disponibles con las y los vendedores de Lotería Nacional, en puntos de venta autorizados, en el sitio miloteria.mx y mediante la aplicación MiLotería.

El sorteo también será transmitido a través del canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Con esta emisión, la institución y la Secretaría de Marina buscan difundir el significado histórico del Día de la Armada de México y reconocer a quienes participan en la protección de los mares y costas del territorio nacional.