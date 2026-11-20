La Lotería Nacional presentó en Tijuana un billete conmemorativo por el 109 aniversario de CONCANACO SERVYTUR México y la 4ª Cumbre Empresarial de Líderes y Negocios Familiares, como reconocimiento a la trayectoria de la Confederación y su contribución al desarrollo económico del país.

La develación se realizó el 20 de noviembre en la explanada del Centro Cultural Tijuana (CECUT), sede de la Cumbre que se lleva a cabo del 19 al 21 de noviembre. La ceremonia fue encabezada por Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional; Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR, e Ismael Burgueño Ruiz, presidente municipal de Tijuana.

Sorteo Zodiaco Especial 1771 tendrá premio mayor de 11 millones de pesos

El billete corresponde al Sorteo Zodiaco Especial número 1771, para el cual se emitieron 2 millones 400 mil cachitos. El sorteo se realizará el domingo 6 de diciembre de 2026 y contará con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie, además de una bolsa repartible de 43 millones de pesos.

Los cachitos ya se encuentran disponibles con las billeteras y los billeteros de Lotería Nacional, en puntos de venta autorizados, así como en los canales electrónicos de miloteria.mx y en la aplicación MiLotería.

El sorteo será transmitido el 6 de diciembre a través del canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Billete de Lotería Nacional reconoce trayectoria de empresas familiares y comercios

La emisión conmemorativa destaca los 109 años de CONCANACO SERVYTUR y su representación de los sectores del comercio, los servicios y el turismo en México. También se vincula con la 4ª Cumbre Empresarial de Líderes y Negocios Familiares, que reúne a delegaciones empresariales de distintas regiones del país.

Durante la ceremonia, Olivia Salomón destacó el papel de las empresas familiares en la economía nacional y el trabajo de las personas que mantienen en operación negocios que pasan de una generación a otra. Asimismo, señaló que la emisión reconoce la contribución de comerciantes, prestadores de servicios y empresarios al desarrollo del país.

Por su parte, Octavio de la Torre de Stéffano agradeció la participación de Lotería Nacional en la conmemoración y destacó la trayectoria de la Confederación. Como parte del encuentro, compartió la historia de una moneda encontrada en la organización y entregó una réplica a Olivia Salomón como obsequio simbólico.

En tanto, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, destacó la importancia de la ciudad como frontera de oportunidades, innovación y desarrollo económico, así como la participación de los negocios familiares en la actividad productiva local.

Con esta emisión, Lotería Nacional lleva a todo el país el reconocimiento a la trayectoria de CONCANACO SERVYTUR y a las empresas familiares que participan en el comercio, los servicios y el turismo.