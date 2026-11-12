El Museo de la Suerte de Lotería Nacional regresará a las plazas públicas del país con una gira 2026 que comenzará el próximo 15 de noviembre de 2026 en Metepec, Estado de México.

La unidad móvil ofrecerá una experiencia cultural, recreativa e interactiva para acercar a las familias a los 256 años de historia de la institución. El recorrido contempla 12 presentaciones en nueve municipios de seis estados, el acceso será mediante entrada gratuita y el museo tendrá un horario de 11:00 a 19:00 horas.

Museo de la Suerte de Lotería Nacional (cortesía)

¿Qué actividades habrá en el Museo de la Suerte?

Entre las principales atracciones se encuentran la Lotería Mexicana Gigante y la Ruleta de la Suerte, además de espacios como la Cabina de los Niños Gritones, la Galería de los Ganadores, México Siempre Gana, la Esfera de los Sueños, La Alegría de Ganar y la Alberca de los Sueños.

Estas actividades interactivas buscan que visitantes de todas las edades conozcan los símbolos, las historias y las tradiciones que han acompañado a generaciones de mexicanas y mexicanos.

El museo está instalado en una unidad móvil especialmente adaptada y también incluye experiencias relacionadas con la historia de la Lotería Nacional y sus sorteos.

Museo de la Suerte de Lotería Nacional (cortesía)

¿Dónde estará el Museo de la Suerte durante noviembre y diciembre?

El recorrido comenzará el domingo 15 de noviembre en la Plaza Benito Juárez García, en Metepec, Estado de México. Después visitará los siguientes municipios:

Cuernavaca, Morelos: 18 de noviembre.

18 de noviembre. Acapulco, Guerrero: 21 y 22 de noviembre.

21 y 22 de noviembre. Oaxaca de Juárez, Oaxaca: 25 de noviembre.

25 de noviembre. Puebla, Puebla: 28 y 29 de noviembre.

28 y 29 de noviembre. Veracruz, Veracruz: 1 de diciembre.

1 de diciembre. Xalapa, Veracruz: 3 de diciembre.

3 de diciembre. San Pedro Cholula, Puebla: 5 y 6 de diciembre.

5 y 6 de diciembre. Córdoba, Veracruz: 8 de diciembre.

En cada presentación, las personas podrán acercarse a la historia de la institución mediante una experiencia recreativa y participativa.

Museo de la Suerte de Lotería Nacional (cortesía)

Museo de la Suerte busca acercar la historia de Lotería Nacional

Tras la respuesta positiva de su primera edición en 2025, el museo regresa con una propuesta que combina tradición, entretenimiento y nuevas experiencias para públicos de distintas edades.

Con este recorrido, Lotería Nacional busca preservar y difundir su legado histórico, social y cultural, además de fortalecer su cercanía con la población mediante actividades gratuitas y accesibles.

A lo largo de 256 años, la institución ha formado parte de la memoria colectiva de México. Con el Museo de la Suerte, busca compartir esa historia entre generaciones y acercarla a nuevos públicos.