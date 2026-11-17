El Museo de la Suerte de la Lotería Nacional llegará este miércoles 18 de noviembre a Cuernavaca, Morelos, como parte de su Gira Nacional 2026, con actividades interactivas y acceso gratuito para las familias.

Después de su primera presentación en Metepec, Estado de México, el Museo de la Suerte en Cuernavaca abrirá sus puertas de 11:00 a 19:00 horas en la Plaza de Armas General Emiliano Zapata Salazar.

La unidad móvil está adaptada para ofrecer un recorrido por la historia, los símbolos y las tradiciones de Lotería Nacional, mediante experiencias culturales y recreativas.

Museo de la Suerte de la Lotería Nacional (cortesía )

¿Qué actividades tendrá el Museo de la Suerte en Cuernavaca?

Entre las atracciones del museo se encuentran la Lotería Mexicana Gigante y la Ruleta de la Suerte, dinámicas que permiten la participación de visitantes de distintas edades.

También habrá experiencias como la Cabina de los Niños Gritones, la Galería de los Ganadores, México Siempre Gana, la Esfera de los Sueños, La Alegría de Ganar y la Alberca de los Sueños.

La actividad forma parte de las propuestas de actividades familiares en Cuernavaca que buscan acercar el patrimonio histórico y cultural de Lotería Nacional a nuevas generaciones.

Museo de la Suerte de la Lotería Nacional (cortesía )

¿Cuándo y dónde visitar el Museo de la Suerte?

El 18 de noviembre de 2026, el museo estará en Cuernavaca, Morelos, con los siguientes datos:

Lugar: Plaza de Armas General Emiliano Zapata Salazar.

Plaza de Armas General Emiliano Zapata Salazar. Horario: de 11:00 a 19:00 horas.

de 11:00 a 19:00 horas. Entrada: gratuita.

El acceso a las instalaciones y la participación en las atracciones no tendrán costo para el público.

Gira Nacional contempla 12 presentaciones en 6 estados de México

La Gira Nacional 2026 contempla 12 presentaciones en nueve municipios de seis estados del país. Después de Cuernavaca, el recorrido continuará en Acapulco, Guerrero, los días 21 y 22 de noviembre; Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el 25 de noviembre; y Puebla, Puebla, los días 28 y 29 del mismo mes.

Durante diciembre, el Museo itinerante de Lotería Nacional visitará Veracruz, Veracruz, el 1 de diciembre; Xalapa, Veracruz, el día 3; San Pedro Cholula, Puebla, los días 5 y 6; y Córdoba, Veracruz, el 8 de diciembre.

Museo de la Suerte de la Lotería Nacional (cortesía )

Con esta iniciativa, Lotería Nacional busca acercar su historia y tradiciones a más familias mexicanas mediante actividades culturales, espacios de convivencia y experiencias interactivas en plazas públicas.