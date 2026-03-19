El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, presentaron los Lineamientos Generales para la Prevención y la Atención de la Violencia Escolar en la Educación Media Superior.

Desde el CETIS No. 10 “Margarita Maza”, ambas dependencias firmaron un compromiso institucional para emitir, difundir y aplicar estas normas, con el objetivo de transformar los planteles en espacios de convivencia sana y respeto.

Mario Delgado y Citlalli Hernández impulsan entornos de paz para evitar la deserción escolar

Durante el evento, Mario Delgado afirmó que la inseguridad en las aulas es un factor determinante en la deserción escolar. Por ello, bajo la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se diseñó esta herramienta que busca fortalecer las redes de apoyo entre la comunidad estudiantil y garantizar que los jóvenes se sientan cómodos y protegidos en sus centros de estudio.

Los lineamientos, que pueden consultarse de manera digital fomentan la comunicación emocional para erradicar conductas como el sexismo, machismo, racismo y clasismo. E

l titular de la SEP enfatizó que la meta es que los estudiantes construyan amistades duraderas en un ambiente de respeto absoluto, especialmente hacia las mujeres.

Hacia un nuevo pacto de convivencia: SEP y Secretaría de las Mujeres impulsan la igualdad

Por su parte, Citlalli Hernández subrayó que una de las prioridades del Gobierno de México es garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres, incluyendo a las juventudes.

Destacó que estos lineamientos son un “acto de resistencia” para formar una generación que base su convivencia cotidiana en la igualdad y el respeto mutuo.

La funcionaria explicó que, al acostumbrarse a vivir sin exclusión desde la etapa escolar, se abona de manera directa a la pacificación del país.

En este sentido, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, añadió que este modelo nacional es de carácter obligatorio, estableciendo protocolos claros para prevenir y erradicar cualquier tipo de agresión en los planteles.

Finalmente, la comunidad estudiantil, representada por la alumna Astrid Ivana Sánchez, celebró que estos lineamientos no se queden solo en el papel, sino que funcionen como una guía práctica para saber cómo actuar y ante quién dirigirse ante cualquier situación de riesgo, procurando el bienestar integral de las y los alumnos.