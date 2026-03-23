El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó el Foro Nacional “La Nueva Escuela Mexicana a tres años: Recuperación, diálogo y construcción colectiva desde la experiencia”, espacio que a tres años de la creación de la NEM busca fortalecer el modelo e intercambiar experiencias.

Durante la inauguración, el funcionario señaló que, como parte de la NEM, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se debe generar una revalorización, donde participen maestras y maestros para plantear las necesidades y realidades para adaptar y construir los programas.

SEP convoca foro nacional para fortalecer la Nueva Escuela Mexicana

Marido Delgado aseguró que la NEM es un vínculo entre la escuela y la comunidad, donde se une la autonomía profesional del magisterio, el diálogo de saberes, la formación en valores y la defensa de la educación como un derecho básico.

Asimismo, el titular de la SEP llamó a las y los maestros para contar sus experiencias con la NEM, con el objetivo de actualizar y construir un modelo humanista y científico. Además, aseguró que parte fundamental de la NEM es la autonomía profesional, libertad epistémica y metodológica, pilares que son ideales de la transformación para una educación con vida digna, salud, bienestar, justicia y democracia.

SEP promueve diálogo para consolidar la educación pública en México (cortesía)

Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, destacó que la NEM viene a romper con los modelos tradicionales de educar “desde el escritorio”, siendo un modelo donde la comunidad es el núcleo integrador de la enseñanza.

Asimismo, subrayó que la autonomía profesional docente permite transformar la evaluación y los contenidos en experiencias para fortalecer el aprendizaje en contextos urbanos, rurales, indígenas y migrantes.

SEP promueve diálogo para consolidar la educación pública en México (cortesía)

Finalmente, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luciano Concheiro Bórquez, afirmó que la NEM reconoce la pluriculturalidad del Estado y la autonomía de las comunidades, pues integra las lenguas originarias y los saberes locales.

Con este foro, la SEP busca fortalecer el modelo de la Nueva Escuela Mexicana para mejorar la calidad académica, incluyendo la experiencia de las y los profesores para impactar directamente en la formación de las y los estudiantes.