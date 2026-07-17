Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, informó a través de su cuenta de X que, tras sismo preliminar de magnitud 6.8 con epicentro en Chiapas, se descartaron afectaciones en su estado.

El sismo de Chiapas que se percibió con intensidad moderada en Oaxaca, activó los protocolos de Protección Civil para revisar posibles afectaciones, aunque de acuerdo a Salomón Jara, no se han reportado ninguna; no obstante exhortó a la población a mantener la calma y seguir recomendaciones.

“Hasta el momento, no se reportan afectaciones de consideración. Se exhorta a la ciudadanía a mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.” Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

Salomón Jara reporta que el sismo de Chiapas se percibió con intensidad moderada en Oaxaca

Un sismo con epicentro en Chiapas se percibió durante la mañana del viernes 17 de julio de 2026 en Oaxaca, confirmó el gobernador Salomón Jara mediante su cuenta de X.

El Servicio Sismológico Nacional informó inicialmente que el movimiento tuvo una magnitud de 6.8 y se localizó 95 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas, a una profundidad de 10 kilómetros; reportes posteriores ajustaron la magnitud del terremoto a 7.4.

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, descarta afectaciones tras sismo registrado en Chiapas (@salomonj / X)

Salomón Jara señaló que el sismo en Chiapas se sintió en Oaxaca con intensidad moderada, por lo que las corporaciones estatales de Protección Civil activaron inmediatamente los protocolos de revisión y monitoreo.

Las autoridades comenzaron recorridos en las diferentes regiones de Oaxaca para identificar posibles daños en viviendas, carreteras, hospitales y edificios públicos, además de salvaguardar a la población.

De acuerdo con el reporte preliminar del gobernador de Oaxaca, hasta las primeras horas posteriores al movimiento telúrico no se habían identificado afectaciones de consideración en el estado.

Jara exhortó a la ciudadanía a mantener la calma, seguir las recomendaciones de Protección Civil y consultar únicamente información difundida mediante canales oficiales.

Cabe mencionar que el sismo ocurrido en Chiapas este 17 de julio, también fue perceptible en otros puntos del sur de México y países de Centroamérica.