El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, fue sorprendido por el sismo de magnitud 7.4 registrado la mañana del 17 de julio de 2026 mientras encabezaba un acto público en Chenalhó.

“Está temblando, por favor tantito mantengamos la calma, por favor... hay que mantener la calma, compañeras y compañeros” Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas

En un video difundido en redes sociales se observa a Eduardo Ramírez Aguilar pedir calma y tranquilidad a los asistentes durante el movimiento telúrico.

El temblor, con epicentro en Chiapas, también se percibió en Puebla, la CDMX y Guatemala, aunque autoridades confirmaron que no hubo daños graves ni pérdidas humanas.

Temblor en Chiapas sorprende al gobernador Eduardo Ramírez en evento público

Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, reaccionó de manera serena y proactiva al ser sorprendido por el sismo mientras encabezaba un evento público en el municipio de Chenalhó.

En pleno movimiento telúrico, el gobernador se dirigió a los asistentes para pedirles que mantuvieran la tranquilidad.

🔴 “Está temblando”: así se percibió el #sismo de esta mañana en Chiapas



El gobernador del estado, Eduardo Ramírez, se encontraba en un evento en el cual llamó a mantener la calma.



“Está fuerte”, comentaban los asistentes.

pic.twitter.com/XMAAFKAHMs — Azucena Uresti (@azucenau) July 17, 2026

Eduardo Ramírez Aguilar exhortó a la población a seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

Informó que se activaron de inmediato los protocolos de revisión en todo el estado para realizar recorridos y descartar daños materiales o personales.

A través de sus redes sociales, comunicó que permanecía atento al reporte de las autoridades para conocer la situación real de las distintas regiones de la entidad tras el sismo en Chiapas.

Hasta los reportes más recientes, el gobernador de Chiapas y las autoridades estatales confirmaron que no se registraron afectaciones mayores ni pérdidas humanas derivadas del sismo.

Esto es lo que se sabe sobre el sismo que sorprendió a Eduardo Ramírez mientras encabezaba un acto público en Chiapas

El sismo registrado en Chiapas la mañana del viernes 17 de julio tuvo una magnitud final de 7.4, después de un reporte preliminar de 6.8.

El movimiento ocurrió a las 08:48 horas con un epicentro localizado en el océano Pacífico, aproximadamente a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, y a una profundidad de 10 kilómetros.

No se han reportado afectaciones mayores en la infraestructura del estado. Sin embargo, se realizaron evacuaciones preventivas en viviendas, oficinas, hospitales y otros inmuebles.

La Secretaría de Marina (Semar) activó una vigilancia y recomendó a la población alejarse de las playas ante la posibilidad de variaciones en el nivel del mar de hasta medio metro de altura.

Protección Civil continúa realizando recorridos para descartar daños estructurales en edificios que presenten grietas visibles.