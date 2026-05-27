César Jáuregui, ex fiscal de Chihuahua, comparece este miércoles 27 de mayo de 2026 ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez.

Jáuregui, de 64 años de edad, respondió al citatorio por el caso relacionado con el operativo realizado el pasado 19 de abril en la sierra de Chihuahua, en él participaron fuerzas federales y agentes de la CIA que desmantelaron un narcolaboratorio.

El cual dejó el saldo de cuatro agentes muertos, dos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y dos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

César Jáuregui comparece ante la FRG de Ciudad Juárez

César Jáuregui llegó a la FGR de Ciudad Juárez poco antes de las 10 de la mañana en una camioneta blindada, acompañado por sus abogados y un equipo de escoltas.

Decenas de chihuahuenses, reporteros y camarógrafos de distintos medios de comunicación, ya lo esperaban.

César Jáuregui aclara operativo en narcolaboratorio de Chihuahua sin agentes extranjeros. (Cortesía)

En sus primeras declaraciones, el ex senador dijo sentirse tranquilo y con la cabeza muy en alto por labores que había realizado así como por su trabajo en el estado. A la par dijo sospechar que al asunto esté politizado.

Ingresó por la puerta principal. Desde que cruzó la puerta y hasta el cierre de esta nota, César Jáuregui ha pasado dos horas y media rindiendo testimonio, reportó Milenio Televisión.

Debido a la tardanza de su comparecencia, personas que acudieron a la Fiscalía para mostrarse su apoyo, fueron abandonando el lugar.

Algunos de los manifestantes se mostraron decepcionados ya que esperaban ver a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien también respondió al citatorio en calidad de testigo de la FRG, pero en Ciudad de México.

A la funcionaria , de 50 años de edad, la acompañó el Dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, de 47 años de edad, así como parte de la bancada.