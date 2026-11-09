La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada presentó la tarjeta Aliada Contigo, un programa del Ayuntamiento de Mérida que busca facilitar el acceso de las mujeres a servicios, descuentos, becas y herramientas para fortalecer su autonomía económica y bienestar.

La iniciativa, coordinada por el Instituto de las Mujeres de Mérida, reúne a 17 empresas e instituciones que ofrecerán beneficios gratuitos y precios preferenciales. En su primera edición se entregarán 500 tarjetas físicas, personales e intransferibles, con vigencia hasta el 31 de agosto de 2027.

Tarjeta Aliada Contigo ofrecerá becas, servicios de salud y asesoría jurídica

Entre los beneficios de Aliada Contigo se encuentran descuentos y promociones, precios preferenciales, becas académicas, talleres, cursos técnicos certificados y asesorías. También contempla mentorías para negocios y finanzas personales, así como servicios de salud, acompañamiento emocional y actividades relacionadas con el bienestar.

El programa incluye prestaciones gratuitas ofrecidas por el Ayuntamiento de Mérida y el Instituto de las Mujeres, además de los apoyos que brindarán las organizaciones participantes.

Entre las instituciones y empresas aliadas se encuentran Grupo Libera, Christus Muguerza Hospital Faro del Mayab, Universidad del Sur, Hospital Amerimed Mérida, The Kind Heart Foundation A.C., Universidad Puente del Sur, Galletas Dondé, Grupo Porcícola Mexicano (Kekén), CECATI 169, Proquimia Laboratorios, Grupo Nicxa, Botanas y Frituras del Sureste La Lupita, Piñuela, New Drivers–Escuela de Manejo y AMMEYUC.

La directora del Instituto de las Mujeres, Yahayra Centeno Ceballos, participa en la coordinación de esta iniciativa, que busca acercar distintas opciones de apoyo a las habitantes del municipio.

Tarjeta Aliada Contigo ofrecerá becas y servicios de salud en Mérida. (Cortesía)

Mujeres de Mérida podrán solicitar Aliada Contigo del 10 al 12 de noviembre

La primera edición está dirigida a mujeres mayores de 18 años que residan en Mérida o sus comisarías. El registro se realizará del martes 10 al jueves 12 de noviembre de 2026, mediante la página oficial del Ayuntamiento: www.merida.gob.mx/mujer/.

Para completar la solicitud será necesario contar con una identificación oficial vigente (INE) con domicilio en Mérida y un comprobante de agua o luz a nombre de la solicitante, con una antigüedad no mayor a tres meses. En caso de tener dificultades para obtener alguno de estos documentos, las interesadas podrán acudir al Instituto de las Mujeres para recibir orientación.

Quienes requieran apoyo técnico para realizar el registro podrán acudir a las sedes del Instituto, ubicadas en la calle 50 por 71, número 570, en la colonia Centro, y en el Centro Municipal de Danza. La atención será de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

Los folios seleccionados se publicarán en las redes sociales oficiales del Instituto de las Mujeres y del Ayuntamiento de Mérida. La entrega de las tarjetas está prevista para el 18 de noviembre.

Para solicitar información adicional, las interesadas pueden comunicarse al teléfono (999) 924 0296, extensiones 84024 y 84008; al celular 990 103 3574, o escribir al correo mujeresseguras@merida.gob.mx. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.