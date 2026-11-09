Repartidores retiraron su bloqueo de la zona de Santa Fe y la carretera México-Toluca y liberaron las vialidades tomadas durante su protesta contra la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México (CDMX).

Las vialidades y puntos críticos fueron:

Avenida Vasco de Quiroga Carretera México-Toluca Avenida de los Poetas Prolongación Paseo de la Reforma Avenida Mario Pani Glorieta de Santa Fe Otras

El bloque duró parte de la mañana, alrededor de cuatro horas, y a pesar del poco tiempo, generó un severo caos vial en la zona de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.

Repartidores logran mesa de trabajo con Semovi CDMX; advierte más bloqueos

El motivo del retiro del bloqueo fue que alcanzaron una cuerdo con autoridades de la Semovi de la CDMX para iniciar mesas de trabajo.

Las mesas de trabajo van a iniciar a las 18:00 horas de este mismo 9 de noviembre pero advierten que volverán a bloquear si no tienen una respuesta favorable.

Repartidores se manifiestan contra placas mercantiles y licencia de carga

El movimiento Plataformas Unidas Poniente convocó a una protesta contra el uso obligatorio de licencia de carga.

De la misma manera se manifestó el Consejo Nacional Motociclista para mostrar su inconformidad ante la propuesta de exigir la mencionada licencia especial y placas mercantiles a motociclistas repartidores.

Los manifestantes que trabajan en plataformas como Uber Eats, Rappi, InDrive y otras señalan que la nueva exigencia representa mayores cargas económicas y restricciones para los trabajadores.