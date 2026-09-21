La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, anunció la apertura de la Beca de Excelencia Universitaria, dirigida a jóvenes que estudian en instituciones públicas o privadas y requieren apoyo para continuar con su formación profesional.

El programa contempla un apoyo de 2 mil pesos bimestrales durante el ciclo escolar 2026-2027 y está dirigido a estudiantes que viven dentro del municipio de Mérida.

En esta ciudad en la que trabajamos todos los días, darle oportunidades a quienes aquí viven y principalmente a los que más lo necesitan es nuestro mayor compromiso; más oportunidades para que el dinero de las familias meridanas rinda más. Cecilia Patrón Laviada, presidenta municipal de Mérida

La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón destacó que el programa también contempla a estudiantes de universidades privadas, con el objetivo de apoyar a familias que realizan esfuerzos económicos para mantener los estudios profesionales de sus hijos.

Y esta convocatoria permitirá a quienes están cursando la universidad y tienen buenos promedios, aplicar para esta beca, que será de gran ayuda para su educación y la economía de sus familias. Cecilia Patrón Laviada, presidenta municipal de Mérida

Cecilia Patrón anuncia becas de 2 mil pesos bimestrales para universitarios. (cortesía)

Beca de Excelencia Universitaria pide promedio superior a 9.0

El director de Bienestar Humano, Jesús Pérez Ballote, informó que uno de los requisitos para acceder a la beca es contar con un promedio superior a 9.0 en el periodo escolar inmediato anterior.

Además, los aspirantes deberán tener un ingreso familiar máximo de 160 salarios mínimos mensuales, no adeudar materias o asignaturas de ciclos anteriores, ser alumnos regulares a partir del segundo año de universidad y no encontrarse cursando el último grado.

La convocatoria estará abierta del 24 de septiembre a las 9:00 horas al 25 de septiembre a las 18:00 horas. El registro se realizará en línea mediante la página oficial del Ayuntamiento de Mérida. Las personas interesadas deberán contar con un correo electrónico vigente para recibir información sobre la entrega de documentación.

Después del registro recibirán por correo electrónico un número de folio y dos vínculos para descargar la ficha de solicitud, el formato de información básica y el estudio socioeconómico.

Posteriormente, un segundo correo indicará la fecha, horario y sede para entregar los documentos requeridos.

Entre los documentos solicitados se encuentran:

Acta de nacimiento del estudiante.

CURP del estudiante.

INE vigente de Mérida del estudiante.

Comprobante de ingresos del padre, madre, tutor o estudiante.

Constancia de estudios con promedio final.

Una vez concluido el proceso, las personas seleccionadas recibirán la confirmación de la asignación de la beca.

Mérida reporta más de 6 mil becas entregadas

La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón informó que, durante la actual administración, se han entregado más de 6 mil becas, entre apoyos de excelencia universitaria y becas para cursos propedéuticos.

Con la nueva convocatoria, el municipio busca ampliar el apoyo económico para estudiantes universitarios de Mérida que cumplan con los requisitos establecidos para el ciclo 2026-2027.