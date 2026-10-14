La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón notificó que el Ayuntamiento de Mérida mantendrá sin aumento el impuesto predial durante 2027, por tercer año consecutivo, luego de que el Cabildo aprobara la propuesta de Ley de Hacienda del Municipio para el próximo ejercicio fiscal.

La alcaldesa, Cecilia Patrón Laviada, agradeció a las y los regidores que respaldaron la iniciativa y señaló que la propuesta busca proteger la economía de la ciudadanía, al tiempo que permite destinar recursos a las necesidades de las familias.

Agradezco a las y los regidores que se sumen a esta iniciativa de ley que cuida los bolsillos de las y los meridanos, con la prioridad concreta de hacer más con menos, invirtiendo en aquello que verdaderamente transforma la vida de las familias. Cecilia Patrón, alcaldesa de Mérida

Ley de Hacienda de Mérida para 2027 busca mantener finanzas sanas

La alcaldesa de Mérida, explicó que las modificaciones incluidas en la Ley de Hacienda responden a una visión de gobierno, basada en la planeación, el orden y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Recordó que, desde el inicio de su administración, se han atendido los retos derivador del crecimiento acelerado de Mérida mediante medidas para generar ahorros, mantener finanzas sanas y evitar el endeudamiento del municipio.

Estamos haciendo que el dinero de las y los meridanos rinda para aquello que nos demandan, para lo que es importante para la gente, porque aquí manda la gente. Y seguiremos trabajando en lo que nos corresponde. Sabemos que hay muchos retos que requieren de mucha atención, pero nunca pondremos pretextos y siempre daremos un paso adelante sin culpar al pasado. Cecilia Patrón, alcaldesa de Mérida

La alcaldesa también agradeció al personal de la Dirección de Finanzas y Tesorería, así como a las distintas áreas municipales que presentaron propuestas para mejorar la Ley de Hacienda, con el objetivo de promover la justicia social y proteger a los sectores con menos recursos.

Mérida destaca calificación crediticia triple A

Durante su mensaje, la alcaldesa Cecilia Patrón señaló que Mérida alcanzó este año una calificación crediticia triple A, distinción que, de acuerdo con la alcaldesa, tienen pocos municipios del país. Afirmó que su administración continuará trabajando para atender las necesidades de la población mediante el uso responsable del presupuesto municipal.

Mérida alcanzó este año la calificación crediticia triple A que tienen pocos municipios del país y, en ese sentido, seguiremos trabajando en equipo, poniendo el mayor de los esfuerzos para dar solución a los problemas de las y los ciudadanos. Cecilia Patrón, alcaldesa de Mérida

Con la aprobación de la Ley de Hacienda para el ejercicio fiscal 2027, el Ayuntamiento busca mantener sin incrementos el predial y continuar con una gestión financiera enfocada en las necesidades de las familias meridanas.