La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, anunció la convocatoria 2026 del programa Crédito de Mujer a Mujer, una estrategia impulsada por el Ayuntamiento de Mérida para apoyar a mujeres emprendedoras mediante financiamiento accesible y sin intereses.

La convocatoria estará abierta del 2 al 6 de julio y está dirigida a mujeres mayores de edad que vivan en Mérida o sus comisarías, ya sea que cuenten con un negocio en operación o deseen iniciar una actividad productiva.

Cecilia Patrón impulsa oportunidades para mujeres emprendedoras

La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón, destacó que este programa forma parte de las acciones que buscan fortalecer la economía familiar, impulsar el autoempleo y generar mayores oportunidades para las mujeres del municipio.

A través de Crédito de Mujer a Mujer, las beneficiarias podrán acceder a financiamiento para adquirir maquinaria, herramientas, insumos, mejorar sus negocios o iniciar nuevos proyectos productivos.

Por su parte el director de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza del Ayuntamiento de Mérida, Arturo León Itzá, explicó que el programa responde a la necesidad de muchas mujeres que buscan financiamiento para hacer crecer sus emprendimientos.

Señaló que cada crédito representa una oportunidad para incrementar ingresos y fortalecer la economía de los hogares.

Cada crédito representa una oportunidad para crecer, generar más ingresos y hacer rendir mejor el dinero en casa. Arturo León Itzá, director de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza del Ayuntamiento de Mérida

Crédito de Mujer a Mujer ofrece préstamos de hasta 20 mil pesos

El programa Crédito de Mujer a Mujer contempla apoyos económicos que van de mil a 20 mil pesos, con tasa de interés cero y plazos de pago de hasta 24 meses.

Desde su puesta en marcha, el Ayuntamiento de Mérida ha otorgado 244 créditos, con una inversión superior a 2.3 millones de pesos.

Las beneficiarias desarrollan actividades relacionadas con:

Repostería

Venta de alimentos

Estilismo

Artesanías

Fruterías

Lavanderías

Pequeños negocios familiares

Ayuntamiento de Mérida mantiene apoyo a emprendedoras

Las solicitudes deberán realizarse de forma presencial en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza del Ayuntamiento de Mérida, ubicadas en el centro de la ciudad.

Las interesadas deberán presentar la documentación requerida y contar con un aval, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la convocatoria.

Con este programa, la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Mérida con el impulso al emprendimiento femenino, la generación de ingresos y el fortalecimiento de la economía familiar mediante herramientas de financiamiento accesibles para las mujeres del municipio.