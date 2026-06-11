Cecilia Patrón Laviada agradeció y reconoció el esfuerzo, compromiso y vocación de servicio de más de mil 200 colaboradoras y colaboradores del Ayuntamiento de Mérida que participaron en las labores emergentes para atender las afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias atípicas registradas en la capital yucateca.

Quiero agradecerles de corazón este espacio para convivir con quienes demostraron, una vez más, que el Ayuntamiento de Mérida está hecho de mujeres y hombres comprometidos con su ciudad y con su gente. ¡Mérida tiene a las y los mejores servidores públicos del país! Cecilia Patrón, alcaldesa de Mérida.

Cecilia Patrón destaca compromiso y solidaridad de trabajadores municipales

La presidenta municipal subrayó que la atención brindada durante las inundaciones fue mucho más que una tarea operativa, ya que representó una muestra de solidaridad, responsabilidad y amor por Mérida.

Destacó que cuando una familia necesitó ayuda o una colonia requirió atención urgente, el personal municipal respondió con trabajo, entrega y resultados.

Asimismo, resaltó la fortaleza de un equipo comprometido con su ciudad, que se mantuvo firme ante la emergencia y asumió el reto de atender a la población con cercanía y responsabilidad, incluso más allá de sus funciones habituales.

Durante un convivio organizado en honor de las cuadrillas de distintas direcciones municipales que trabajaron antes, durante y después de las contingencias, Cecilia Patrón señaló que la rápida respuesta en colonias, fraccionamientos y comisarías fue posible gracias a la dedicación de mujeres y hombres comprometidos con el bienestar de la comunidad.

La alcaldesa recordó que las intensas precipitaciones pusieron a prueba la capacidad de reacción del municipio, al provocar inundaciones y diversas afectaciones que requerían atención inmediata.

Ante esta situación, las cuadrillas realizaron jornadas intensivas de limpieza de pozos y alcantarillas, desazolve de calles, recorridos de supervisión y atención de reportes ciudadanos, además de brindar apoyo en zonas vulnerables y resguardo a quienes lo necesitaron, trabajando desde tempranas horas y hasta altas horas de la noche.

Ayuntamiento de Mérida mantiene atención permanente a la ciudadanía

Cecilia Patrón destacó que el Ayuntamiento de Mérida mantiene una atención constante a las necesidades de la población, con personal que trabaja las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender de manera cercana y eficiente las prioridades de la ciudad.

Asimismo, reiteró que la administración municipal continúa ejerciendo los recursos públicos con orden y eficiencia, sin aumentar impuestos ni generar deuda, para garantizar que cada peso se traduzca en mejores servicios, obras y acciones que eleven la calidad de vida de las familias.

Finalmente, expresó sentirse orgullosa de encabezar un Ayuntamiento integrado por personas que entienden el servicio público como una responsabilidad de apoyo y cercanía con la ciudadanía, especialmente en momentos de mayor necesidad, y que trabajan para seguir construyendo una Mérida más segura, ordenada, limpia y solidaria para todas las familias meridanas.