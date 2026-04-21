Cecilia Patrón Laviada, presidenta municipal de Mérida, realizó la presentación de la agenda “Mérida, una Ciudad Viva 2026-2027”, con la cual se busca que la ciudad se posicione como referente turístico, cultural y económico en el marco del Mundial 2026.

Mérida se ha convertido en uno de los destinos favoritos; cuenta con más de 280 hoteles, más de 10 mil 700 habitaciones y conectividad aérea con destinos nacionales e internacionales.

Durante el 2025, la capital yucateca registró la visita de 4 millones de pasajeros, una ocupación hotelera del 56.4% y un registro de 2.2 días de estadía promedio, siendo una de las más altas del país.

Ciudad Viva 2026 posicionará a Mérida en turismo y cultura

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (CANACO SERVYTUR) y presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Enrique Molina Casares, destacó que Mérida cuenta con actividades turísticas, infraestructura, certidumbre jurídica y seguridad, factores que son clave para la atracción de visitantes.

Por su parte, la alcaldesa presentó la campaña “Mérida entre Gol y Gol”, la cual busca aprovechar la llegada de más de 5 millones de turistas a México durante el Mundial 2026 para que al menos el 3% visite Mérida y se genere una derrama económica de más de 150 mil pesos.

Mérida impulsará campañas internacionales, festivales y actividades durante el Mundial (cortesía)

La campaña contempla una estrategia digital a través del sitio Visit Mérida MX, la cual se enfocará en mercados como Estados Unidos, Colombia, España y Francia con alianzas con agencias de viajes en línea y plataformas especializadas.

En este contexto, Mérida ha fortalecido su conectividad aérea con nuevas rutas de Aeroméxico y Viva Aerobus, facilitando vuelos a las principales sedes del Mundial: México, Canadá y Estados Unidos.

Mérida impulsará campañas internacionales, festivales y actividades durante el Mundial (cortesía)

Por otra parte, Mérida contará con presencia en eventos como Zona MX en la Ciudad de México y “Sabor a Norte” en Monterrey, donde se hará promoción de la oferta gastronómica y turística de la ciudad.

De igual manera, en Mérida se generarán corredores gastronómicos como la calle 47 para fortalecer la experiencia gastronómica durante la jornada mundialista.

Mérida fortalece eventos deportivos y culturales durante el Mundial 2026

Mérida contará con eventos deportivos como el Mérida Futbol Fest en el marco del Mundial de Fútbol y el Marat´hon Mérida Banorte 2027, con el objetivo de invitar a turistas a sumarse a estas actividades una vez pasada la Copa FIFA 2026.

Además, la Noche Blanca celebrará su 20.ª edición el 22 y 23 de mayo y el Festival de Jazz de Mérida, del 19 al 22 de noviembre. Asimismo, del 24 de julio al 2 de agosto se realizará la Feria Tunich 2026, donde participarán 150 artesanos y artesanas.

Mérida impulsará campañas internacionales, festivales y actividades durante el Mundial (cortesía)

En temas culturales, Mérida conmemorará la relación entre Francia y México con una semana de eventos del 15 al 21 de octubre, donde se impartirán charlas, talleres, conciertos y actividades.

Mérida también realizará el Festival de las Ánimas 2026 del 24 de octubre al 2 de noviembre y el Mérida Fest 2027, que celebrará los 485 años de la fundación de la ciudad con eventos del 5 al 24 de enero de 2027.

Con esta estrategia, Mérida busca posicionarse como un referente antes, durante y después del Mundial 2026, atrayendo más turistas y generando una mayor derrama económica para impactar en el desarrollo económico de la ciudad.