Cecilia Patrón Laviada inauguró una nueva sede de Alma Nova en Ciudad Caucel, la quinta en Mérida, como parte de la estrategia para ampliar el acceso gratuito a servicios de salud mental en la capital yucateca.

La alcaldesa destacó que este modelo busca garantizar acompañamiento emocional accesible para las familias meridanas y fortalecer el bienestar comunitario en distintas zonas de la ciudad.

Mérida da un paso histórico al reconocer que la salud mental también salva vidas, fortalece familias y construye comunidades más unidas. De poco sirve que estemos bien físicamente, tener un buen trabajo o una vida buena, si emocionalmente no estamos bien. Cecilia Patrón, alcaldesa de Mérida.

Cecilia Patrón amplía atención psicológica gratuita en Mérida

La presidenta municipal informó que, además de las cinco sedes Alma Nova, los 14 módulos médicos de la Dirección de Bienestar Humano también ofrecerán atención psicológica gratuita.

Con ello, Mérida contará con 19 espacios municipales enfocados en salud mental, con el objetivo de acercar atención profesional a familias que anteriormente enfrentaban dificultades para acceder a este tipo de servicios.

La edil señaló que este nuevo espacio en Ciudad Caucel busca atender especialmente a mujeres, adolescentes y personas adultas que atraviesan situaciones emocionales complejas y requieren apoyo especializado.

La sede Alma Nova de Ciudad Caucel ofrecerá consultas gratuitas de 1:00 de la tarde a 8:00 de la noche, con atención para niñas, niños, adolescentes, personas adultas y mayores. Las citas podrán solicitarse vía telefónica o por WhatsApp al número 99 01 01 07 14.

Cecilia Patrón impulsa más de 40 mil consultas de salud mental en Mérida

El director de Bienestar Humano, Jesús Pérez Ballote, recordó que desde el inicio de la administración municipal se planteó abrir sedes de Alma Nova en distintos puntos de Mérida para ampliar la cobertura de atención psicológica.

Explicó que Ciudad Caucel fue considerada una zona prioritaria debido a su crecimiento poblacional y a la presencia de numerosas familias jóvenes, niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, informó que los módulos médicos municipales dejaron de cobrar la cuota de recuperación de 15 pesos por consulta psicológica, por lo que ahora todos los servicios son completamente gratuitos.

De acuerdo con cifras del Ayuntamiento, durante la actual administración se han otorgado 14 mil 758 atenciones en sedes Alma Nova y 25 mil 560 consultas psicológicas en puntos comunitarios, acumulando más de 40 mil servicios relacionados con salud mental.

También se reportó la participación de más de 19 mil personas en acciones preventivas y 272 canalizaciones especializadas en casos de crisis emocional o riesgo suicida.

Las estadísticas municipales indican que el 56 por ciento de las personas usuarias son mujeres y el 44 por ciento hombres. Además, el grupo que más utiliza estos servicios corresponde a personas de entre 30 y 59 años.

Actualmente, las sedes Alma Nova se encuentran distribuidas en las zonas sur, norte, oriente, poniente y Ciudad Caucel, mientras que los nuevos puntos gratuitos operan en distintas colonias y comisarías de Mérida.