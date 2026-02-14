La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó que 4 personas fueron detenidas por la balacera en el bar de Angelópolis que dejó tres personas muertas y cinco más heridas.

Los cuerpos de seguridad pública implementaron operativos en la zona lo que permitió la detención de cuatro presuntos responsables que fueron puestos a disposición. FGE Puebla

Se precisa que el ataque ocurrió la madrugada del 14 de febrero de 2026 sobre avenida Osa Mayor, a la altura de La Estrella de Puebla, frente al establecimiento comercial conocido como bar “Sala el Despecho” de Angelópolis.

Al llegar al lugar, las autoridades localizaron el cuerpo de una mujer y el de un hombre al interior de una camioneta Mercedes-Benz, así como el cuerpo de otro hombre sobre el piso, a un costado del vehículo.

Así fue la detención de 4 personas por la balacera en bar de Angelópolis

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, informó la detención de 4 personas que estarían relacionadas con el ataque armado en el bar de Angelópolis.

Detalló que, tras el ataque, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y fuerzas municipales desplegaron rápidamente un operativo coordinado por tierra y aire para localizar a los responsables.

Gracias a ese despliegue que incluyó drones, cámaras térmicas y un helicóptero, cuatro personas fueron detenidas como presuntos responsables de la balacera contra los clientes del bar de Angelópolis.

Se precisa que los supuestos implicados habrían intentado huir en motocicletas, mientras que otros intentaron escapar atravesando una barranca, ubicada detrás de dicho bar.

¿Quiénes son los detenidos por la balacera en el bar de Angelópolis?

De acuerdo con las autoridades, hay al menos 4 implicados en la balacera del bar de Angelópolis; tres son mayores de edad y uno es menor de edad.

Los hombres fueron identificados como:

Brayan N (menor)

Gabriel N

Héctor Hugo N

Edwin N