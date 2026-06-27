Sandra Cuevas volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que se le vinculara con Eduardo Pérez Tueme, que fue detenido por la Fiscalía de Ciudad de México (CDMX) y entregado a la de Coahuila.

Eduardo Pérez Tueme se suma a la lista de “amores prohibidos” de Sandra Cueva, pues muchos de los hombres con los que se ha relacionado sentimentalmente suelen tener vínculos con el crimen organizado.

Destapan relación entre Sandra Cuevas y Eduardo Pérez Tueme, detenido recientemente por la Fiscalía de CDMX

Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, mostró una serie de fotos y videos en el que se muestra a Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, besándose con Eduardo Pérez Tueme.

Vinculan a Sandra Cuevas con Eduardo Pérez Tueme, detenido por la Fiscalía de la CDMX (Captura de pantalla)

C4 Jiménez destacó que Eduardo Pérez Tueme fue detenido el pasado viernes 26 de junio por agentes de la Fiscalía de CDMX y fue entregado a la Fiscalía de Coahuila, que tenía una orden de captura en su contra.

Tras conocerse la detención de a quien llamaban el “prometido”, comenzaron a circular nuevamente imágenes y videos publicados por Sandra Cuevas en sus redes sociales, en los que aparece junto a Eduardo Pérez Tueme.

Hasta el momento, las Fiscalías no han detallado la situación jurídica actual de Eduardo Pérez Tueme, por lo que se desconoce si ya fue presentado ante un juez o los siguientes pasos del proceso penal.