Sandra Cuevas admite que ha salido con políticos en funciones tras ser señalada de mantener una relación romántica con Eduardo Pérez Tueme, hombre detenido por la Fiscalía de la CDMX.

El periodista Carlos Jiménez compartió fotos de Sandra Cuevas junto a Eduardo Pérez Tueme, quien fue detenido por la Fiscalía de la CDMX tras tener una orden de aprehensión en Coahuila.

Sandra Cuevas confirma que ha salido con políticos en funciones

Durante un encuentro con los medios, Sandra Cuevas negó que solo se relacione sentimentalmente con delincuentes, pues también se ha relacionado con políticos.

“He andado con dos políticos los cuales siguen en funciones, he salido también con un marino que le hicieron un reportaje especial porque hizo buen trabajo en un estado” Sandra Cuevas

La ex alcaldesa asegura que fue pareja de un destacado integrante de la Marina y asegura que El Choko y El Topo, delincuentes con los que se le relacionó, fueron relaciones efímeras.

Sandra Cuevas le responde a C4 Jiménez:



“No solo ando con chacales y maleantes… también con políticos que siguen en funciones y un marino”.



Según ella, su círculo no se limita a delincuentes. Incluye también a quienes detentan el poder político.



¿Eso lo dice como defensa o… pic.twitter.com/6zJaxAZ55Y — José Díaz (@JJDiazMachuca) June 28, 2026

El Choko y El Topo son integrantes del grupo delictivo La Chokiza, por lo que fueron detenidos en 2025.

“Al día de hoy no hay un juez que haya determinado la culpabilidad de los delitos de los que se les han señalado a ambos”, aseguró Sandra Cuevas.

La exalcaldesa asegura que uno de sus exnovios delincuentes ya fue liberado y sin cargos: “Yo no soy defensora de ninguna de mis exparejas”.

Sandra Cuevas reiteró que sus relaciones sentimentales han ido desde políticos en funciones, hasta presuntos delincuentes que siguen sin sentencia.

Sandra Cuevas se ha relacionado con tres presuntos delincuentes

La exalcaldesa de Cuauhtémoc asegura que sus relaciones sentimentales han sido diversas, pues ha sido pareja desde políticos hasta militares.

Sandra Cuevas ha sido relacionada sentimentalmente con:

Alejandro Gilmare Mendoza, alias El Choko

Óscar Giovanni Mata, alias El Topo

Eduardo Pérez Tueme

Sandra Cuevas insiste en que no tiene nada que esconder y compartió en X las fotos de Eduardo Pérez Tueme.

“Aquí les dejo mi cara de perro, no tengo nada que ocultar”, expresó Sandra Cuevas en X junto a varias fotos con Eduardo Pérez Tueme.