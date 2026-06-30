Sandra Cuevas se pronunció sobre la detención de su ex pareja Eduardo Pérez Tueme, asegurando que espera su vinculación a proceso durante la audiencia del 30 de junio de 2026.

“Pasará algún tiempo en prisión” Sandra Cuevas, ex alcaldesa de Cuauhtémoc

La ex alcaldesa de Cuauhtémoc afirmó que el acusado “pasará algún tiempo en prisión” debido a los problemas con inversiones millonarias vinculadas al senador Luis Fernando Salazar, señalado como principal afectado.

Además, Sandra Cuevas pidió no relacionarla con el caso, subrayando que la responsabilidad recae únicamente en Eduardo Pérez Tueme y Luis Fernando Salazar.

Mensaje al Senador @SalazarLuisFer y medios de comunicación: Hoy se llevará a cabo la audiencia de Eduardo, mi ex pareja. Les adelanto que será vinculado a proceso y pasará algún tiempo en prisión por problemas con las inversiones millonarias que hizo con el Senador. #SCMX pic.twitter.com/f1O5AjP32Y — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) June 30, 2026

Sandra Cuevas afirma que Eduardo Pérez Tueme será vinculado a proceso

En un video subido a su cuenta de X, Sandra Cuevas señala que se anticipa que Eduardo Pérez Tueme sea formalmente vinculado a proceso durante la audiencia que se llevará a cabo este 30 de junio de 2026.

No solo eso, Sandra Cuevas afirma categóricamente que el acusado “pasará algún tiempo en prisión”, mencionando que podrían ser meses e incluso años, lo cual determinarán las autoridades correspondientes.

De acuerdo con la declaración de Sandra Cuevas, el eje central de la imputación son los “problemas con las inversiones millonarias" que el acusado gestionó con dinero del Senador Luis Fernando Salazar.

Cuestionando al mismo tiempo el por qué se le dio tanto dinero a un joven de 25 años en esa época, pues el caso data de hace 5 años; y de dónde se obtuvo tal cantidad de dinero en efectivo para mover de esa manera.

Sandra Cuevas (X/@SandraCuevas_)

Sandra Cuevas se puso en contacto con Luis Fernando Salazar sobre el caso de Eduardo Pérez Tueme

Hay que destacar que Sandra Cuevas dirigió su mensaje de manera explícita al Senador Luis Fernando Salazar, debido a la relación directa con las operaciones financieras que hoy mantienen a Eduardo Pérez Tueme frente a la justicia.

Sandra Cuevas también señala a los medios que se puso en contacto con Luis Fernando Salazar, y que por favor no se le vincule con Eduardo Pérez Tueme, pues el caso queda ahora entre esas dos partes.

Confirmando que ella no tiene nada por qué intervenir a partir de este momento, ya que personalmente no hay nada que justifique su presencia.

Pues no porque uno de los implicados estuviera relacionado sentimentalmente con ella, significa que pagará sus deudas o lo ayudará en alguna manera posible.