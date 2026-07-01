Fernando Salazar rompió el silencio y respondió a Sandra Cuevas, quien lo señaló de estar involucrado en los problemas con inversiones millonarias que terminaron en la detención de su expareja, Eduardo Pérez Tueme.

Jamás he participado en negocio alguno en el que se hayan realizado movimientos de dinero en efectivo en los términos que se han pretendido insinuar o relacionar con mi persona. Fernando Salazar

El senador morenista aseguró que lo dicho por la exalcaldesa de Cuauhtemoc es falso, pues, garantizó, nunca manejó dinero ni participó en los negocios del ahora detenido.

Luis Fernando Salazar (Especial)

Fernando Salazar niega tener negocios con Eduardo Pérez Tueme

En un mensaje público, el senador Fernando Salazar reveló que hace unos días fue buscado por Sandra Cuevas para hablar sobre la situación penal de Eduardo Pérez Tuem, detenido en Coahuila.

Señaló que en esa conversación le explicó que no formaba parte de los negocios de Eduardo Pérez Tueme, aunque reconoció que sí conoce a personas cercanas que están relacionadas al asunto.

Manifiesto de manera clara y categórica que no soy parte demandante ni parte demandada dentro de dicho procedimiento, ni tengo participación alguna en ese proceso judicial Fernando Salazar

Asimismo, aclaró que esa circunstancia no implica que él forme parte del mismo ni que tenga intervención en los hechos o en el procedimiento legal correspondiente.

Sandra Cuevas espera la vinculación a proceso de Eduardo Pérez Tueme (Michelle Rojas)

¿Qué dijo Sandra Cuevas sobre Fernando Salazar?

Sandra Cuevas aseguró que su expareja Eduardo Pérez Tueme será vinculado a proceso por el presunto fraude relacionado con inversiones millonarias que habrían afectado directamente al senador Fernando Salazar.

Cuevas negó tener alguna participación en el caso y afirmó que Pérez Tueme "pasará algún tiempo en prisión" debido a los problemas financieros que —según su versión— impactaron al senador.