La enfermera Gaby Gómez, señalada por arrollar y arrastrar al motociclista Roberto Hernández en Iztapalapa el 3 de enero de 2026, fue vinculada a proceso con prisión preventiva justificada.

Tras ser detenida en Oaxaca el 10 de febrero, la segunda audiencia celebrada el 16 de febrero determinó que enfrentará cargos por homicidio calificado bajo la calificativa de “saña”, debido al arrastre que provocó la muerte del motociclista.

El juez otorgó dos meses para la investigación complementaria, con nueva cita judicial el 17 de abril de 2026.

Videos demostraban que la enfermera Gaby Gómez arrolló y arrastró al motociclista Roberto Hernández en Iztapalapa provocando su muerte; ahora fue vinculada a proceso.

Tras la segunda audiencia celebrada el 16 de febrero de 2026, el abogado de Roberto Hernández confirmó a Bicimanager que Gaby Gómez fue vinculada a proceso por el delito de homicidio calificado bajo la calificativa de saña.

Gaby Gómez recibe prisión preventiva por atropellar a motociclista en Iztapalapa

El abogado Ricardo Díaz Estrada, detalló que el determinar con la calificativa de “saña” al presunto delito contra el motociclista, fue porque el juez encuentra “saña al momento del hecho”, específicamente por “el arrastre” y el recorrido que la enfermera hizo aún luego de esto.

“Saña es porque arrastró después de cometido el hecho y aún percatandose del mismo continuó su camino. Esa es una situación que propone la Fiscalía y el juez estuvo de acuerdo”. Ricardo Díaz, abogado de Roberto Hernández.

Asimismo, informó que el juez dio dos meses para la investigación complementaria, siendo el 17 de abril el día que nuevamente se presentan ante las autoridades.

Por otra parte, argumentó que la defensa de la enfermera “no presentó pruebas” con el objetivo de deslindarse de responsabilidad, además de que se ha reservado su derecho a declarar.

A su vez recordó que en la primera audiencia los abogados buscaron argumentar el arraigo de Gaby Gómez, pero se negó confirmando la prisión preventiva justificada pues esta fue detenida en Oaxaca cuando los hechos ocurrieron en Iztapalapa en la CDMX.

Enfermera no ha dado la cara a la familia del motociclista

La madre de Roberto Hernández confirmó haberla visto en la audiencia, pero esta no le dio la cara.