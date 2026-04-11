Un joven motociclista, identificado como Dylan Alba Gutiérrez, fue atropellado por una camioneta cuando esta intentaba ingresar al carril confinado del Mexibús en Tultitlán, Estado de México (Edomex).

Tras el impacto entre la camioneta y la motocicleta, el conductor no se detuvo, por lo que arrastró a Dylan Alba Gutiérrez cerca de 500 metros, lo que le provocó heridas y quemaduras de gravedad.

Conductor arrastra 500 metros a Dylan Alba Gutiérrez en Tultitlán

En Tultitlán, un conductor atropelló a Dylan Alba Gutiérrez, motociclista de 19 años de edad, mientras circulaban por la avenida José López Portillo, en el pueblo de Santa María Cuautepec.

Arrastran 500 metros a Dylan Alba Gutiérrez en Tultitlán (Captura de pantalla)

Reportes indican que el incidente ocurrió el pasado 8 de abril y ha generado gran indignación, la familia denuncia que el responsable fue detenido por la policía, pero inmediatamente liberado.

Pese al impacto, el conductor, identificado como Erick Caballero, no se detuvo y arrastró al joven motociclista cerca de 500 metros, causándole heridas de gravedad y dándose a la fuga.

La familia de Dylan Alba Gutiérrez informa que el joven se encuentra delicado en el hospital privado, en donde es atendido por fractura de rodilla y cadera, además de quemaduras en el 70% de su cuerpo.

La cámara de un vehículo captó el momento exacto en el que la camioneta embistió al motociclista y cómo lo arrastró por metros; el video se difundió en redes sociales y causó gran indignación.