Wendy Leyva, la pareja de Roberto Hernández, el motociclista atropellado en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), confesó la frialdad con la que la imputada Gaby Gómez confesó el haberlo arrastrado por 2 kilómetros.

La pareja de Roberto Hernández compartió que compañeros de trabajo de Gaby Gómez Córdoba y vecinos, no daban buenas referencias de la enfermera por su forma de ser.

La declaración que Gaby Gómez dio ante un juez por el homicidio de Roberto Hernández

Wendy Leyva, la pareja del motociclista Roberto Hernández, compartió cómo ha vivido el proceso legal contra Gaby Gómez, luego de que fue capturada en Oaxaca tras haber arrastrado a su esposo por 2 kilómetros en Iztapalapa.

En una entrevista con el podcast Voces Ausentes, Wendy Leyva expresó que le resultó impactante la forma en que Gaby Gómez respondió ante el homicidio del motociclista.

Aunque Leyva explicó que la enfermera “sigue” conservando su derecho a no declarar, el juez le pidió argumentar el motivo por el que decidió arrastrar a Roberto Hernández luego de haberlo atropellado, pero la respuesta fue fría, según se contó.

Excusando porque “así tenía que ser” fue la forma en que Gaby Gómez respondió al homicidio de Roberto Hernández que actualmente es juzgado como tentativa de “saña”.

“Ella se sigue reservando su derecho a declarar. Lo único que dijo cuando el juez le preguntó que por qué lo había hecho, y ella con una calma dijo ‘así tenía que ser’. Su cinismo solo ella sabe“. Wendy Leyva, pareja de Roberto Hernández.

Asimismo, la pareja de Roberto Hernández recordó la reacción en video que Gaby Gómez tuvo cuando fue detenida en Oaxaca el 9 de febrero, riendo y confirmando que la iban a capturar en algún momento.

Ante ello, Wendy Leyva expresó que autoridades debían hacerle un estudio psicológico a Gaby Gómez, para que “sea tratada de la forma en que se merece” estando en la cárcel y porque no es normal que se exprese con naturalidad ante el homicidio.

“Sí no estaba mal de la cabeza, si no tenía algo diagnosticado con todo esto que vivió, con todo esto que hizo (...) no sabe la magnitud de lo que hizo, no sé si perdió cordura, no sé si quedó traumada, pero yo digo que no está bien (...) y en base a eso que sea tratada de la forma en que merece ser trata donde va a estar”. Wendy Leyva, pareja de Roberto Hernández.

Gaby Gómez era conflictiva, acusan conocidos de quien mató a Roberto Hernández

Wendy Leyva, la pareja del motociclista Roberto Hernández asesinado en Iztapalapa, compartió que se han acercado conocidos de la -presunta- culpable y ninguna se expresa bien de ella.

Contando que personas que convivieron con Gaby Gómez en el Hospital Juárez donde era enfermera, expresaron que su forma de ser era “cochina”, aclarando que no era un tema de higiene.

Asimismo, argumentó que vecinos de Gaby Gómez han comentado en redes sociales que “era una persona agresiva y grosera”.