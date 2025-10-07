Se emitió una orden de aprehensión en contra de Lex Ashton, el autor del ataque en CCH Sur (Colegio de Ciencias y Humanidades), Ciudad de México, que dejó un muerto y un herido.

El pasado 22 de septiembre, Lex Ashton, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) perpetró un ataque en las instalaciones de CCH Sur, para después intentar suicidarse.

El ataque de Lex Ashton no solo dejó un muerto y un herido, también reflejó una crisis de seguridad en los diversos planteles de la UNAM.

Lex Ashton sería estudiante de la UNAM y presunto agresor de CCH Sur (Redes sociales)

Emiten orden de aprehensión contra Lex Ashton, autor del ataque en CCH Sur

La Fiscalía de CDMX obtuvo una orden de aprehensión contra Lex Ashton por los delitos de homicidio y lesiones derivado del ataque en CCH Sur, la cual fue girada por un juez de control, aunque todavía no cumplimentada.

Esto debido a que Lex Ashton todavía se encuentra internado en el Hospital General 2 en Coyoacán, por lo que se espera su alta para que se cumplimente la orden de aprehensión.

Según información de NMás, el hospital no puede emitir información sobre la salud de Lex Ashton, cuya última actualización de su estado fue dada por la titular de la Fiscalía en conferencia de prensa.

Bertha Alcalde señaló el 2 de octubre que Lex Ashton se encuentra estable tras la cirugía que le realizaron un coágulo en la cabeza, por lo que se encuentra con custodia en el hospital.

Se desconoce cuándo será dado de alta Lex Ashton, además de si dicha orden de aprehensión también abarcaría el delito de tentativa de homicidio en contra del trabajador, como dio a conocer la fiscal.