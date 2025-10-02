Desde hace un mes la ESIA Tecamachalco ha denunciado irregularidades al interior del plantel, pero al no recibir respuesta, convocó a que más planteles del IPN se sumen al paro estudiantil.

El llamado se realizó en un comunicado difundido en redes sociales este miércoles 1 de octubre de 2025, misma fecha en la que estudiantes del ESIA Tecamachalco protestaron en Anillo Periférico.

“Estos problemas no solo son de ESIA Tecamachalco, son parte de la crisis que vive el Poli”, se lee en el llamado para que más estudiantes del IPN se sumen al paro estudiantil.

ESIA Tecamachalco (Especial)

¿Qué exigen los estudiantes de ESIA Tecamachalco?

Luego de un mes de paro, más de 100 estudiantes del ESIA Tecamachalco bloquearon Anillo Periférico y Av. Industria Militar, para denunciar el sobrecupo, el acoso escolar y maestros faltos de experiencia.

Entre las exigencias que fueron expuestas por la ESIA Tecamachalco, destacaron:

Mas cupo y horarios accesibles

Profesores capacitados y con compromiso

Mejorar gestión escolar, sin trabas absurdas

Procesos de dictamen rápidos y justos

Créditos suficientes para avanzar sin castigos

Instalaciones Dignas y Seguras

Al momento, el IPN no ha emitido un comunicado oficial sobre el paro estudiantil en la ESIA Tecamachalco, el cual no tiene fecha de termino.