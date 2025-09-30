Lex Ashton, joven de 19 años que mató a un estudiante e hirió a una persona más durante un ataque en el CCH Sur, sigue hospitalizado.

Según reportes de las autoridades de la Ciudad de México (CDMX), luego de que a Lex Ashton se le realizó una cirugía craneal porque presentaba un coágulo que ponía en riesgo su vida.

Fiscalía CDMX identifica a agresor del CCH Sur (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Lex Ashton continuará hospitalizado tras ataque en CCH Sur

Autoridades de la CDMX informaron que el agresor del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, Lex Ashton, continuará hospitalizado tras una riesgosa cirugía que se le realizó.

Precisaron que el joven de 19 años permanecerá en cuidados intensivos del Hospital de Traumatología bajo resguardo de la policía, toda vez que los médicos no detallaron el tiempo que podría tomar su recuperación.

En tanto, la Fiscalía de la CDMX se encuentra realizando las investigaciones correspondientes por el ataque en el CCH Sur, con el objetivo solicitar lo antes posible una orden de aprehensión en contra de Lex Ashton.

Por ello, se recaban las pruebas necesarias que puedan acompañar la acusación formal en su contra.

Se espera que Lex Ashton sea acusado por el asesinato de un joven estudiante, así como el intento de homicidio en contra de una segunda persona que resultó herida.