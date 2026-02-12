Un adolescente de 15 años resultó gravemente herido tras ser apuñalado durante una riña frente a la Secundaria Diurna No. 324 “Alfonso Caso Andrade”, en la alcaldía Tláhuac de la CDMX.

El ataque ocurrió el 11 de febrero de 2026, cuando otro menor de edad sacó un arma blanca y lo lesionó, perforándole un pulmón y causando daños en riñón, tórax e intestino.

El menor de edad agresor fue detenido y presentado ante el Ministerio Público, mientras padres de familia exigen la destitución del director por no intervenir en el incidente.

Adolescente termina apuñalado tras riña frente a secundaria en Tláhuac

Jeremy, un adolescente de 15 años de edad, se encuentra hospitalizado luego de ser apuñalado en una riña con otro menor de edad fuera de una secundaria de la alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con lo reportes de la policía de la CDMX, los dos menores de edad se enfrascaron en un pleito cuando el agresor, presuntamente hermano de un estudiante de la Secundaria Diurna No. 324, “Alfonso Caso Andrade”,sacó un arma blanca y lo apuñaló.

Los menores de edad que presenciaron el hecho violento huyeron del lugar ante el miedo de ser agredidos de la misma manera, señalaron los reportes.

Cabe señalar que el agresor, también un menor de edad, fue detenido por las autoridades y presentado ante el Ministerio Público.

Adolescente apuñalado se encuentra grave en hospital, comparte familia

De acuerdo con la familia de Jeremy, menor apuñalado fuera de una secundaria de la SEP en Tláhuac, se encuentra en estado grave de salud en un hospital de la CDMX.

La abuela de la víctima señaló que su nieto salió a ver la pelea y terminó apuñalado; por la agresión “perdió dos órganos”.

Tras una cirugía, médicos informaron a la familia que el adolescente tenía un pulmón perforado, así como el tórax; además tiene un riñón lacerado y el intestino perforado.

Por otra parte, la abuela de Jeremy aclaró que su nieto requiere de un traslado, pues el hospital no cuenta con la infraestructura que requiere para su tratamiento.

De acuerdo con menores testigos de este hechos, el director de la secundaria se encontraba presente sin hacer nada al respecto.

Por este hecho, padres de familia comenzaron a presionar a las autoridades educativas para la destitución del director, quien no actuó para evitar la tragedia.