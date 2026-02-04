Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), negó haber pedido “un pacto de silencio” o censurar a los medios de comunicación de nota roja; “son mentiras”, dijo.

Durante un evento público, Clara Brugada dijo que se ha estado mal informando sobre los comentarios que hizo a los medios sobre la nota roja y la percepción de la inseguridad en CDMX.

Clara Brugada afirma que en CDMX no hay pacto de silencio ni censura a medios de nota roja

La jefa de gobierno Clara Brugada aclaró que nunca pidió un pacto de silencio a los medios de nota roja, sino abrir el diálogo sobre la función social que estos tienen en la CDMX.

“Ni pactos de silencio ni censura en la CDMX y bienvenido el debate, pero no se vale estar difundiendo mentiras”. Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

Clara Brugada dijo que la incidencia delictiva en CDMX ha disminuido significativamente, pero la percepción de inseguridad no va a la par y los medios de nota roja influyen en esto.

Reiterando que tiene “plenas libertades y derechos”, Clara Brugada señaló que es legítimo que los medios en CDMX estén en desacuerdo con los gobiernos, pero mentir no lo es.

Respecto a su petición a los medios para llegar a un acuerdo y disminuir la nota roja en CDMX, Clara Brugada comentó que a lo que se refería es a la necesidad de abrir el diálogo sobre temas importantes como: