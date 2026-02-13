Tras los lamentables hechos de apuñalamiento durante la agresión registrada en secundaria de la SEP en Tláhuac en la CDMX ya se tiene un detenido.

El detenido por agresión en secundaria de la SEP en Tláhuac sería un adolescente de 14 años, autoridades analizan las acusaciones.

La policía capitalina confirmó la detención de un adolescente de 14 años por agresión en secundaria de la SEP en Tláhuac, señalado de ser el responsable de haber apuñalado a Jeremy, de 15 años.

Ante la detención del adolescente por agresión en secundaria de la SEP en Tláhuac, las autoridades aún se encuentran analizando los delitos por los que se investigara el caso.

Con ello, se prevé que el adolescente señalado de agresión en secundaria de la SEP puede ser acusado por lesiones, tentativa de homicidio u homicidio calificado.

Asimismo, según la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes este podría tener internamiento extremo, pero como última opción , sin embargo sí se determina homicidio doloso ó lesiones de esta misma índole que pongan en peligro la vida podría aplicarse la medida.

La Policía de la Ciudad de México detuvo al posible agresor de Jeremy; es un adolescente de 14 años que, al ser menor de edad, no puede ser enviado a un reclusorio.

Adolescente detenido por agresión en secundaria de la SEP en Tláhuac pudo haber sido linchado

En el marco de los hechos, las autoridades actuaron con cautela ante la detención del adolescente por agresión en secundaria de la SEP en Tláhuac, pues este pudo haber sido linchado.

Ya que adolescente detenido por agresión en secundaria de la SEP en Tláhuac fue puesto bajo custodia ante la multitud alebrestada por lo que el menor fue objeto de patadas, golpes y jaloneos.