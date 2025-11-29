Un grupo de madres y padres de alumnos de la Secundaria Técnica 108, en Tláhuac, CDMX, salieron a protestar por tres casos de suicidio que se han registrado en menos de un año.

Entre flores y gritos de apoyo, los padres exigen justicia para los alumnos que se quitaron la vida mientras cursaban sus estudios en la Secundaria Técnica Número 108 ubicada en la Ciudad de México (CDMX):

Fernanda

Diego

Dayana

Recién en octubre de este año, esta misma secundaría se volvió viral por un caso de bullying contra una estudiante que terminó en el enfrentamiento entre la madre de la víctima y la de la bulleadora.

Esta es la tercer secundaria que presenta actos de bullyng en Tláhuac, esta vez fue en la Secundaria Técnica 108 de la colonia La Estación, aquí lo grave fue que las madre de la bulleadora y la madre de la víctima se metieron contra las alumnas.#Tlahuac #AutoridadEscolarFederal pic.twitter.com/y5Yc4C0nno — Bloque Sur CDMX (@BloqueSurCDMX) October 23, 2025

Docentes maltratan a alumnos de la Secundaria Técnica 108, denuncian padres de familia tras protesta por suicidios

Las madres de alumnos de la Secundaria Técnica 108 denuncian que, previo a cometer suicidio, los tres alumnos recibieron malos tratos por parte del personal docente de la escuela.

Señalan que estos y más jóvenes fueron víctimas de gritos, faltas de respeto y humillaciones pese a que todos ellos tenían entre 12 a 15 años de edad, rango en el que se encontraban:

Diego: Murió el 20 de enero de 2025

Fernanda: Murió el 2 de noviembre de 2025

Dayana: Murió el 24 de noviembre de 2025

Según denunció Sandy Juárez, hermana de Dayana, una de las maestras de la Secundaria Técnica Número 108 aprovechó su posición para humillar y gritarle en reiteradas ocasiones a la joven.

“Dayana nos mostró audios donde una maestra le hablaba con gritos, con faltas de respeto y sin considerar sus emociones. Eso no es educar”. Sandy Juárez

“Nuestros niños y adolescentes necesitan apoyo emocional, empatía y respeto dentro de las aulas. No gritos. No humillaciones. No palabras que minimicen lo que sienten”, exigió Sandy Juárez.