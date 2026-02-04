A través de redes se reveló una propuesta de Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX, quien lo describe como un “gran acuerdo” con medios de comunicación para que se reduzca la nota roja y mejore la percepción de inseguridad.

“Sería muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicación, que le bajáramos a la nota roja, ¿no?" Clara Brugada

Durante una conferencia de Clara Brugada ante la prensa y medios de comunicación, reveló una propuesta para disminuir la nota roja y la percepción de la inseguridad en CDMX.

Clara Brugada anuncia acuerdo para reducción de la nota roja en medios en CDMX

En una conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció que está pensando en crear un acuerdo con los medios de comunicación para reducir la producción de la nota roja.

De acuerdo con Brugada, aseguró que pese a que ha habido una disminución en delitos de alto impacto en CDMX según datos oficiales, la cobertura mediática genera una percepción inflada.

De acuerdo a la #ENSU, realizada por @INEGI_INFORMA, durante diciembre de 2025 la percepción social de inseguridad disminuyó al 59.5%.



De acuerdo a la #ENSU, realizada por @INEGI_INFORMA, durante diciembre de 2025 la percepción social de inseguridad disminuyó al 59.5%.

Durante su conferencia, la jefa de gobierno citó datos del INEGI, en donde reveló que el 62% de capitalinos se informa de seguridad vía TV, siendo esta su principal preocupación ante la percepción de inseguridad en la CDMX.

“Porque sabemos que la nota roja es lo que atrae a que los medios, porque los medios ven la nota roja y es también una estrategia de los medios de comunicación para que la gente los vea, pero entre todos debemos contribuir a mejorar la percepción” Clara Brugada

Se revela acuerdo de Brugada para disminuir percepción de inseguridad en CDMX

Clara Brugada ha desatado opiniones divididas al pedir durante una conferencia de prensa del 3 de febrero, “bajarle” a las notas rojas en medios de comunicación.

Y aunque los datos oficiales de gobierno y carpetas de investigación, los delitos de alto impacto han tenido una disminución real, la percepción de inseguridad sigue alta e incluso ha subido en algunos indicadores de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Y es que cabe recordar que a principios de este 2026, Clara Brugada destacó que durante el 2025, se consolidó como el año con menos delitos de alto impacto desde el 2012 en CDMX.

También destacó que las cifras de feminicidios han bajado un 35.3%, al pasar de 68 casos condenables en 2024 a 44, de los cuales 42 han sido judicializados.

Clara Brugada propone acuerdo para reducir notas rojas en medios (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM / Galo Cañas Rodríguez)

El homicidio también bajó a un 46% menos respecto al 2019 y 9% frente al 2024, y el robo de vehículo con violencia disminuyó un 78% desde el 2019.

El robo a personas en transporte público registró un 58% menos en comparación al 2019, y un 15% comparado con el 2024.

La propuesta de Clara Brugada desató críticas y opiniones divididas, en donde algunos incluso acusan de un intento de querer influir en la agenda informativa de los medios de comunicación.

Asimismo lo han comparado con los “acuerdos” durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando el ex presidente buscó limitar la difusión de mensajes del narco y detalles gráficos de violencia.