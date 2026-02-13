Kevin, adolescente de 14 años que apuñaló a su compañero, fue vinculado a proceso. Se pide que sea juzgado por intento de homicidio tras riña en secundaria de la SEP de Tláhuac, Ciudad de México.

Fue tras una riña en la secundaria 324 que Diego Kevin N apuñaló a su compañero de 15 años, Jeremy, quien se encuentra grave debido a las diversas perforaciones en tórax, intestino y pulmón.

Kevin, agresor de la secundaria 324 de la SEP en Tláhuac, fue vinculado a proceso

Este viernes 13 de febrero, Kevin fue presentado ante un juez especializado en justicia para adolescentes, quien vinculó a proceso al adolescente por lesiones que ponen en peligro la vida.

Se estableció un periodo de 45 días para el cierre de investigaciones complementarias y se dictó un internamiento preventivo en el Centro de Contención de Menores.

La audiencia de Kevin se llevó a cabo en el Tribunal Superior de Justicia y en la misma se presentaron los videos y testimonios de la riña en la secundaria 324 “Alfonso Caso Andrade” en Tláhuac.

Familiares de joven agredido en secundaria de Tláhuac exigen que Kevin sea juzgado por intento de homicidio

Sin embargo, familiares de Jeremy, el joven agredido en la secundaria de la SEP en Tláhuac, exigen a su vez que Kevin sea juzgado por intento de homicidio ante el estado de salud de su compañero.

Tal como determinó la abuela de Jeremy, Guadalupe Mendoza, no quiere que Kevin sólo sea acusado de lesiones mientras su nieto se encuentra grave de salud en el Hospital Pediátrico de Legaria.

Su abuela declaró para varios medios que una puñalada perforó el intestino, así como parte del apéndice, zonas que fueron retiradas tras la intervención quirúrgica que duró más de tres horas.

De ser encontrado culpable por lesiones, Kevin podría pasar hasta 5 años internado, ya que como menor de edad no puede ser procesado como adulto ni por intento de homicidio.