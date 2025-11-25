Berenice Hernández Calderón fue electa en el proceso de 2024 para el periodo de tres años como alcaldesa de Tláhuac en Ciudad de México (CDMX) por Morena.

Recientemente, el nombre de la alcaldesa de Tláhuac se viralizó en redes tras señalamientos de trampa en la carrera Barbie en CDMX del domingo 23 de noviembre de 2025.

¿Quién es Berenice Hernández Calderón? Alcaldesa de Tláhuac por Morena

Araceli Berenice Hernández Calderón es la alcaldesa de Tláhuac para el periodo de 2024-2027 tras resultar electa por Morena, partido en el cual participó en su fundación.

Asimismo, Berenice Hernández Calderón destaca en sus perfiles de redes que encabeza la transformación en Tláhuac con un plan de trabajo sustentado en tres ejes de seguridad para el bienestar de la alcaldía.

¿Quién es Berenice Hernández Calderón? Alcaldesa de Tláhuac (Berenice Hernández vía Facebook)

En sus redes sociales también compartió su participación en la carrera Barbie 2025 en CDMX, aunque habría resultado descalificada, acorde con información oficial del evento.

¿Qué edad tiene Berenice Hernández Calderón?

Nacida en Ciudad de México en 1984, Berenice Hernández Calderón tiene 41 años de edad.

¿Quién es el esposo de Berenice Hernández Calderón?

Se sabe que Berenice Hernández Calderón está casada; sin embargo, se desconoce el nombre de su esposo.

¿Cuántos hijos tiene Berenice Hernández Calderón?

Berenice Hernández Calderón tiene dos hijas con quienes acudió a la carrera Barbie en CDMX.

¿Qué estudió Berenice Hernández Calderón?

Berenice Hernández Calderón es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué trabajó Berenice Hernández Calderón?

Antes de convertirse en alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón fue diputada suplente también por Morena en 2015, así como directora general del Fideicomiso Educación Garantizada.

Berenice Hernández Calderón protagoniza polémica por su participación en la carrera Barbie de CDMX

La alcaldesa de Tláhuac participó en la carrera Barbie de CDMX como compartió en sus redes sociales, sin embargo, el periodista Jorge García Orozco señaló que habría hecho trampa.

Acorde con su publicación, Berenice Hernández Calderón transcurrió 10 kilómetros en media hora, lo que habría derivado en su descalificación, acorde con el certificado de la carrera Barbie.

De momento la alcaldesa de Tláhuac no ha explicado la razón por la que habría sido descalificada, así como tampoco la falta de registro en los diversos puntos por segmentos de los 10 kilómetros.