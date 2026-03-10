Tras el colapso del edificio en demolición de San Antonio Abad el 9 de marzo de 2026 en la CDMX, autoridades confirmaron que los cuerpos de los tres trabajadores fallecidos serán trasladados a sus lugares de origen: Michoacán, Veracruz y Estado de México.

El derrumbe, ocurrido en la alcaldía Cuauhtémoc, dejó además un sobreviviente, Luis Miranda, quien permanece estable en el Hospital Rubén Leñero.

Equipos de rescate, binomios caninos y bomberos continúan en la zona, mientras el Gobierno de CDMX inició una investigación sobre las causas del desplome, obra a cargo de la empresa DeMet.

Cuerpos de los trabajadores de San Antonio Abad, regresarán a su lugar de origen

El pasado 9 de marzo, un edificio en demolición colapsó en la calzada San Antonio Abad, en la delegación Cuauhtémoc de la CDMX, atrapando a los trabajadores que se encontraban dentro.

Hasta el momento se han logrado recuperar tres cuerpos sin vida y un trabajador más que se encuentra estable en el hospital.

De acuerdo a los reportes, los cuerpos de los trabajadores fallecidos serán trasladados a sus lugares de origen, siendo:

Michoacán

Veracruz

Estado de México

Según se reveló, la estructura del edificio ya se encontraba dañada el sismo del 2017, por lo que colapsó durante trabajos de demolición, dejando inicialmente un muerto y tres atrapados, con equipos de rescate como Protección Civil respondiendo en el sitio.

Posteriormente, a tempranas horas de este 10 de marzo, se logró recuperar el segundo y tercer cuerpo de los trabajadores; las obras y equipo de recate permanecen en el sitio removiendo los escombros.

Colapsa edificio en San Antonio Abad (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Posteriormente, gracias a la ayuda de binomios caninos y el Cuerpo de Bomberos de la CDMX, se logró rescatar a Luis Miranda, un trabajador de maquinaria pesada que fue trasladado al hospital Rubén Leñero y a quien reportan estable pese a los múltiples golpes que recibió ante el derrumbe.

Asimismo, la ayuda de los caninos fue esencial para recuperar los tres cuerpos de los trabajadores fallecidos ante el colapso del edificio en San Antonio Abad, por lo que el Gobierno de la CDMX ya inició una investigación para esclarecer las causas del derrumbe durante los trabajos de demolición.