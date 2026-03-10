Reportan que el único sobreviviente del derrumbe del edificio en San Antonio Abad, Luis Miranda cuya edad va de entre los 42 a 46 años y quien es operador de maquinaria pesada, está estable en el Hospital Rubén Leñero tras ser rescatado de los escombros.

Luis Miranda, el primer rescatado del derrumbe del edificio en demolición en San Antonio Abad del pasado 9 de marzo de 2026 y el cual estaba a cargo de la empresa DeMet, presenta policontusiones y un golpe en la cabeza, pero está consciente y estable, según revelan los últimos reportes médicos y familiares.

Luis Miranda fue rescatado tras el derrumbe en San Antonio Abad

Luis Miranda es el trabajador rescatado con vida de entre los escombros tras el colapso del edificio de la calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México que dejó al menos tres muertes.

El hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Rubén Leñero y ahora, según las actualizaciones de los médicos, reportaron que se encuentra estable pero bajo estricta observación, luego de sufrir múltiples golpes durante el desplome.

“Está con golpes pero está estable. Nos dio gusto saber que está bien, que habla, que reconoce; tiene golpes, fracturas no sé, pero está estable”. Daniel Miranda, hermano de Luis

Durante las labores iniciales de rescate, los equipos de emergencia lograron localizar y extraer a Luis Miranda, quien trabaja como operador de maquinaria pesada, llevaba más de un año laborando en el edificio que ya presentaba daños desde los terremotos de 1985 y 2017, según revelan.

Tras su rescate, los paramédicos lo atendieron en el lugar y luego lo trasladaron al hospital Rubén Leñero, donde permanece bajo atención médica especializada; también se le realizaron estudios de imagen y una tomografía para descartar fracturas o daños internos.

La esposa y los cuatro hijos de Luis Miranda, así como su hermano Daniel, permanecen acompañándolo en el hospital durante su recuperación.