Ángel Miranda, sobreviviente del colapso de un edificio en San Antonio Abad el 9 de marzo, en la Ciudad de México (CDMX), exige indemnización a DeMet, empresa que se encontraba a cargo de la demolición.

Esto luego de que Ángel Miranda, de 42 años, fuera dado de alta del hospital en donde se encontraba, por lo que se recuperará en casa de las heridas que sufrió tras el colapso en San Antonio Abad.

Cabe señalar que autoridades de la CDMX confirmaron tres muertes por estos hechos, siendo localizados sus cuerpos tras labores de los servicios de emergencia.

Ángel Miranda pide indemnización a DeMet por posibles secuelas tras colapso en San Antonio Abad

Ángel Miranda, sobreviviente de San Antonio Abad, brindó sus primeras declaraciones tras salir del hospital en donde fue atendido de las heridas que sufrió tras el colapso del edificio.

Reportan estable a trabajador del edificio colapsado en San Antonio Abad (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

En entrevistas para N+ y Telediario, Ángel Miranda señaló que espera que la empresa DeMet realice un pago por indemnización luego de que su vida estuviera en peligro.

Manifestó que hasta ahora no es posible determinar si tendrá secuelas que le pudieran impedir trabajar a futuro, toda vez que los primeros pronósticos apuntan a que se recuperará favorablemente.

No obstante, médicos estiman que su recuperación tardará al menos tres meses, tiempo en el que no podrá desempeñarse en su campo laboral.

Por ello, Ángel Miranda reiteró la necesidad de que DeMet lleve a cabo una indemnización que le permita cubrir gastos médicos adicionales que pudieran surgir.

Y es que, de principio, una de las consecuencias de lo sucedido es que perderá todos sus dientes por el impacto en la cabeza de una gran pieza de concreto.

Según indicó la propia familia de Ángel Miranda, DeMet se comprometió a continuar pagando íntegramente su salario durante su recuperación, sin conocer si esto podría extenderse por más tiempo.

Edificio colapsado sobre Calzada San Antonio Abad (CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO / Camila Ayala Benabib)

Así sobrevivió Ángel Miranda al colapso de un edificio en San Antonio Abad

Ángel Miranda relató que al momento del colapso del edificio en San Antonio Abad se encontraba en su hora de comida junto a una de las víctimas mortales, quien se desempeñaba como operario de máquina.

Manifestó que de manera repentina el suelo se vino a bajo, cayendo al menos un piso desde donde se encontraban.

Relató que uno de sus primeros reflejos al caer fue meter su cabeza abajo de la máquina que tenía a su lado, siendo esto uno de los motivos por los cuales sobrevivió.

Ángel Miranda quedó con la mitad del cuerpo debajo de la máquina, mientras que su brazo izquierdo permaneció libre.

Fue así que lo utilizó para usar su celular que tenía al alcance y contactar a su familia en lo que creyó sería una despedida.

No obstante, su esposa lo impulsó para salir de ahí, por lo que con su brazo izquierdo removió parte del escombro y logró arrastrarse hasta pedir ayuda.

Otros compañeros lo encontraron y lo auxiliaron para liberarse de la zona colapsada hasta ponerlo a salvo.