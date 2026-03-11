Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), reafirmó su compromiso con la reparación del daño y esclarecimiento del colapso del edificio en San Antonio Abad.

En conferencia de prensa, Clara Brugada informó que la Fiscalía de CDMX ya realiza una investigación sobre el derrumbe del edificio, cuyos trabajos estaban bajo la supervisión de DeMet.

Clara Brugada anuncia reparación del daño a familias de trabajadores muertos por colapso en San Antonio Abad

Este martes 10 de marzo, el gobierno de CDMX confirmó el hallazgo sin vida de dos cuerpos más tras el colapso del edificio en San Antonio Abad, sumando tres muertes por el incidente.

Los cuerpos de los trabajadores de San Antonio Abad, serán trasladados a su lugar de origen (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

La jefa de gobierno Clara Brugada anunció que ya se acompaña a las familias de los trabajadores fallecidos en el proceso para la reparación integral del daño tras el colapso del edificio.

Asimismo, Clara Brugada dijo que no habrá impunidad en el caso, por lo que se realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y asignar responsabilidades.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la reparación integral de daño, con el esclarecimiento de los hechos, el deslinde de responsabilidades y que se haga justicia; no puede haber impunidad”. Clara Brugada

Brugada explicó que el inmueble era propiedad privada y se determinó que debía ser demolido debido al daño estructural tras los sismos de 2018, pues representaba un riesgo en la zona.

Hasta el momento no se ha dado a conocer en qué consiste la reparación del daño por la pérdida de trabajadores en el siniestro de San Antonio Abad, pero los cuerpos ya fueron enviados a sus estados de origen.