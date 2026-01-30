El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer la fecha en que el costo de las multas e infracciones de tránsito aumentará.

De acuerdo con las autoridades, será a partir del 1 de febrero de 2026 cuando entren en vigor los nuevos aumentos, derivado de la actualización que se lleva a cabo al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Esto aumentarán las multas e infracciones de tránsito en CDMX

El gobierno de la CDMX alertó a los automovilistas para que tengan conocimiento del aumento que sufrirán las multas e infracciones de tránsito a partir del 1 de febrero de 2026 .

El valor de la UMA para este 2026, de acuerdo con el INEGI, se estableció en 117.31 pesos diarios, lo que representa un aumento del 3.69% en comparación con el año anterior.

Es decir, con este nuevo ajuste a la UMA, la unidad que se utiliza para determinar el pago de multas e infracciones, las más frecuentes en CDMX aumentarán de la siguiente manera:

Circular a exceso de velocidad, de 10 a 20 UMA’s (hasta 2 mi 346 pesos)

Estacionarse en un lugar prohibido, 10 a 20 UMA’s (hasta 2 mi 346 pesos)

Pasarse un semáforo en rojo, de 10 a 20 UMAS (hasta 2 mi 346 pesos)

No respetar el programa “Hoy No Circula”, de 20 a 30 UMA’s (hasta 3 mil 519 pesos)

Conducir hablando por celular, de 30 a 35 UMA’s (hasta 4 mi 106 pesos)

Circular sin seguro de auto, de 20 a 40 UMA’s (hasta 4 mil 692 pesos)

Utilizar carriles exclusivos del transporte público, de 40 a 60 UMA’s (hasta 7 mil 039 pesos)

Esta información te ayudará para conocer el monto total que deberás pagar en caso de que seas acreedor a una multa por parte de los oficiales de tránsito.