Las autoridades de Ciudad de México (CDMX) activaron Alerta Amarilla por lluvias fuertes en 8 alcaldías; esperan tormentas y probabilidad de granizo para este lunes 27 de junio.

Acorde con la Secretaría de Gestión Integra del Riesgos y Protección Civil, la alerta amarilla en CDMX podría generalizarse en lo que resta de la tarde de este lunes.

La Comisión Nacional del Agua apunta las fuertes lluvias no sólo por la presencia del huracán Genevieve, también por vaguadas y la presencia del monzón mexicano.

Activan Alerta Amarilla en estas alcaldías de CDMX: prevén tormentas y granizo

A partir de las 13:30 horas de este lunes 27 de julio, se esperan desde 15 a 29 mm de lluvia, así como tormentas y granizo en CDMX, por lo que activaron la Alerta Amarilla en:

Álvaro Obregón Benito Juárez Coyoacán Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta Tlalpan Xochimilco

Alerta Amarilla en CDMX para la tarde de este lunes 27 de junio por fuertes lluvias (SGIRPC)

Conagua también alerta por la caída de granizo y tormentas con descargas eléctricas, con rachas de viento de hasta 40 km/h.

Las fuertes lluvias de hoy lunes 27 de junio se deben a un canal de baja presión y una circulación ciclónica en niveles medios y altos.

De acuerdo con el boletín compartido en redes sociales, las lluvias fuertes en CDMX podrían ocasionar encharcamientos en calles y avenidas, así como caídas de ramas.

Lluvias fuertes provocaron daños en el sur de la CDMX

Previo a que se activara la Alerta Amarilla en CDMX, se presentaron fuertes lluvias en la zona sur de la entidad, que provocaron daños en las demarcaciones.

De acuerdo con lo reportado, son daños menores, como la caída de un árbol en la colonia San José Insurgentes, Benito Juárez; no dejó heridos pero sí problemas eléctricos.

El Metro de CDMX por su parte implementó marcha lenta por lluvias en su Línea 3, mientras que el Metrobús presenta servicio lento por las precipitaciones de La Bombilla a El Caminero.