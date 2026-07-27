Maru Campos encabezó en Palacio de Gobierno la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, donde instruyó reforzar la atención que se brinda a los habitantes de la comunidad de Cinco Llagas, en el municipio de Guadalupe y Calvo.

La gobernadora reiteró a las autoridades la importancia de mantener la coordinación entre las instituciones y la vigilancia permanente en la zona, con el propósito de garantizar la integridad de las familias y generar condiciones de seguridad para su desarrollo.

Maru Campos fortalece apoyos humanitarios y destaca avances en seguridad

La mandataria resaltó que el Gobierno de Chihuahua ha brindado a las familias de Cinco Llagas apoyos humanitarios consistentes en alimentos, abrigo y ropa, además de ofrecer asesoría jurídica y atención psicológica gratuita para quienes lo han requerido.

Durante la reunión, Francisco Sáenz, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, informó que del 20 al 26 de julio se ejecutaron 153 órdenes de aprehensión, se resolvieron 149 expedientes, hubo 73 detenidos en flagrancia, 57 carpetas judicializadas y 36 sentencias condenatorias.

Asimismo, destacó que, en comparación con el mismo periodo de 2025, las víctimas de homicidio doloso disminuyeron más de 20 por ciento en lo que va del año, resultado de las estrategias implementadas y del trabajo coordinado entre las corporaciones de seguridad.

El secretario de Seguridad, Gilberto Loya, añadió que durante la última semana fueron detenidas 183 personas por distintos delitos y se aseguraron 426 cartuchos útiles, 13 armas de fuego y 21 mil litros de hidrocarburo, entre otros decomisos.

Maru Campos llama a fortalecer la coordinación para mantener la paz en Chihuahua

Al concluir la sesión, Maru Campos exhortó a las instituciones de los tres órdenes de gobierno a mantener la coordinación y los operativos conjuntos para preservar la paz y la seguridad en todas las regiones de Chihuahua.

En la reunión participaron Santiago De la Peña, secretario general de Gobierno; Norma Ledezma, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado; el general de Brigada de Estado Mayor Antonio López, comandante de la 42/a Zona Militar.

Además de Mayra Chávez, delegada de Programas para el Bienestar; Fernando Ávila, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como representantes de la 5/a Zona Militar y de la Guardia Nacional en Chihuahua.