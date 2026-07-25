La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió Alerta Amarilla en CDMX por lluvias y caída de granizo este viernes 24 de julio 2026.
De acuerdo con las autoridades capitalinas, el pronóstico abarcará durante la tarde y la noche; las demarcaciones afectadas son:
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Venustiano Carranza
Activan Alerta Amarilla en CDMX por lluvias y caída de granizo hoy 24 de julio
La SGIRPC activó la Alerta Amarilla en CDMX por lluvias y granizo hasta las 8:00 p.m.
Según la tarjeta informativa, habrán precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros.
Los peligros asociados ante la Alerta Amarilla son los siguientes:
- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua, sobre calles y avenidas
- Caída de ramas, árboles y lonas
Tras activar la Alerta Amarilla en CDMX por lluvias y caída de granizo hoy 24 de julio, la SGIRPC exhortó a la ciudadanía para mantenerse informado.
Además de que emitió recomendaciones como retirar basura de coladeras en el interior y exterior del hogar. De igual forma, se sugirió el cierre de puertas y ventanas.
Para quienes se encuentren en la calle, la recomendación es no cruzar calles o avenidas en las que haya corrientes de agua.
Igualmente, usar paraguas o impermeable para protegerse de las lluvias y granizo.