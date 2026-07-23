La Comisión Nacional del Agua (Conagua) espera altas temperaturas en CDMX para este jueves 23 de julio, ya que al menos 9 alcaldías alcanzarán hasta los 29 grados.

Pese a las altas temperaturas esperadas en la Ciudad de México, Conagua no exenta lluvias fuertes para este mismo jueves 23 de julio, debido a un canal de baja presión que interactúa con una vaguada.

De momento, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil no ha emitido alertas por las altas temperaturas en CDMX debido a la ola de calor que inicia el miércoles 22 de julio.

Altas temperaturas en CDMX: 9 alcaldías alcanzarán hasta 29 grados este jueves 23 de julio

Conagua advierte altas temperaturas en CDMX para la tarde del jueves 23 de julio, las cuales podrían llegar a los 29 grados en 9 alcaldías:

Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Miguel Hidalgo Venustiano Carranza

Clima en CDMX para este jueves 23 de julio: altas temperaturas y lluvias (Conagua)

Para el resto de las alcaldías, las temperaturas irían desde los 24 hasta los 27 grados :

Alcaldías que alcanzarían hasta los 24 grados de temperatura:

Magdalena Contreras

Tlalpan

Alcaldías que alcanzarían hasta los 25 grados de temperatura:

Cuajimalpa

Milpa Alta

Álvaro Obregón (caso de hasta 26°C)

Alcaldías que alcanzarían hasta los 27 grados de temperatura:

Tláhuac

Xochimilco

Sin embargo, en zonas serranas las temperaturas mínimas en CDMX podrían alcanzar hasta los 7 grados, como sería el caso de Tlalpan y Milpa Alta.

Lluvias en CDMX para este jueves 23 de julio pese a altas temperaturas

Aunque las alcaldías alcanzarían temperaturas máximas de 29 grados, Conagua advierte también presencia de lluvias fuertes e intervalos de chubascos con descargas eléctricas para este jueves 23 de julio.

Asimismo, se espera caída de granizo con rachas de viento hasta los 40 km/h, de acuerdo con el pronóstico del clima, por el desplazamiento de la onda tropical 20 más la interacción entre el monzón mexicano con una vaguada.

Por lo que Conagua advierte inundaciones, deslaves o encharcamientos, así como posible caída de árboles en CDMX.