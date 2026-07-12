Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron una Alerta Amarilla debido al pronóstico de fuertes lluvias y granizo para hoy domingo 12 de julio de 2026.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la caída de lluvia y granizo se espera para la tarde y noche de este 12 de julio.

Revelan pronóstico de clima para México con lluvias y calor en diferentes estados del país este 21 de junio (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM / Crisanta Espinosa Aguilar)

Activa Alerta Amarilla en CDMX por fuertes lluvias y granizo en estas alcaldías

La SGIRPC activó una Alerta Amarilla, debido a que de las 15:00 a las 22:00 horas se esperan lluvias fuertes de entre 15 y 29mm y la posible caída de granizo en la CDMX.

La autoridades de la CDMX dieron a conocer que las alcaldías que sufrirán los efectos adversos del clima este domingo 12 de julio de 2026 son:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Cuajimalpa Coyoacán Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

Ante esta situación, autoridades de Protección Civil instan a seguir una serie de recomendaciones para evitar riesgos entre la población.

Debido a la presencia de lluvias en CDMX, es importante seguir estos puntos ante las lluvias que azotan la CDMX y provocan encharcamiento e inundaciones:

Retira la basura de las coladeras; tanto exteriores como interiores

Cierra puertas y ventanas

No cruces calles o avenidas que presenten fuertes encharcamientos

Usa paraguas o impermeable