Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron una Alerta Amarilla debido al pronóstico de fuertes lluvias y granizo para hoy domingo 12 de julio de 2026.
De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la caída de lluvia y granizo se espera para la tarde y noche de este 12 de julio.
Activa Alerta Amarilla en CDMX por fuertes lluvias y granizo en estas alcaldías
La SGIRPC activó una Alerta Amarilla, debido a que de las 15:00 a las 22:00 horas se esperan lluvias fuertes de entre 15 y 29mm y la posible caída de granizo en la CDMX.
La autoridades de la CDMX dieron a conocer que las alcaldías que sufrirán los efectos adversos del clima este domingo 12 de julio de 2026 son:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Cuajimalpa
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Ante esta situación, autoridades de Protección Civil instan a seguir una serie de recomendaciones para evitar riesgos entre la población.
Debido a la presencia de lluvias en CDMX, es importante seguir estos puntos ante las lluvias que azotan la CDMX y provocan encharcamiento e inundaciones:
- Retira la basura de las coladeras; tanto exteriores como interiores
- Cierra puertas y ventanas
- No cruces calles o avenidas que presenten fuertes encharcamientos
- Usa paraguas o impermeable